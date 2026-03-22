للحفاظ على صحتك .. 3 أعشاب مهمة يجب تناولها يوميًا

توفر الأعشاب طريقة لطيفة وفعالة لدعم الجسم والعقل، والسيطرة على المشاكل الصحية الشائعة، وتعزيز الصحة العامة.

كما يتيح استخدام الطب العشبي فرصةً قيّمةً للتواصل مع الطبيعة ولعب دورٍ أكثر فاعلية في رحلتك نحو الصحة

أعشاب مفيدة لصحتك

- البابونج

( Matricaria chamomilla )البابونج نبات معروف بخصائصه المهدئة والمضادة للقلق، وقد أثبتت الدراسات السريرية فعاليته في تحسين جودة النوم وتخفيف أعراض القلق العام المتوسط إلى الشديد ، كما يُستخدم البابونج تقليديًا كمُساعد لطيف على الهضم ومضاد للالتهابات

- الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل ( Zingiber officinale ) على نطاق واسع بخصائصه المضادة للغثيان، وقد دعمت الدراسات السريرية فعاليته في تخفيف الغثيان والقيء المصاحبين للحمل والعلاج الكيميائي ، ويُعتبر آمنًا بشكل عام لمختلف الفئات، بما في ذلك الحوامل، عند استخدامه بالجرعات المناسبة، في الطب الصيني التقليدي، يُصنف الزنجبيل كعشب دافئ، ويُستخدم لدعم الهضم وتنشيط الدورة الدموية، من الناحية الدوائية، يُظهر الزنجبيل تأثيرات مضادة للالتهاب ومسكنة للألم .

- الكركم

( Curcuma longa ). الكركم يُستخدم بكثرة في الطبخ التقليدي وعصائر الصحة، يحتوي الكركم على الكركمين كمركبه النشط الرئيسي، يتميز الكركمين بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومسكنة للألم