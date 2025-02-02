قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آرني سلوت: محمد صلاح لاعب "لا يصدق".. وهذه نقطة قوته
سوبر هيرو فيصل .. صاحب فيديو الحريق: ربنا ألهمني إنقاذ الأطفال | فيديو
حزب السادات: علاقة مصر بأمريكا استراتيجية.. وحشود المصريين في رفح رسالة للعالم
رسميا.. الزمالك يعلن تعاقده مع لاعب فاركو محمود جهاد
بعد إعلانها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمي بمحافظة القاهرة
عبدالعاطي: إعادة إعمار قطاع غزة سيتم دون إجبار أي فلسطيني على مغادرة أرضه
هل تتراجع أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان؟.. مسئولون يجيبون؟
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس
مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع المدافع الدنماركي باتريك دورجو حتى 2030
شبيه النبي الذي رآه ليلة الإسراء والمعراج وأوصاه بـ 5 كلمات
تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة سموحة بالدوري الممتاز
الرئيس السيسي يشيد بالدور الكويتي الداعم للقضية الفلسطينية والعمل الإنساني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معرض الكتاب يناقش «مستقبل الدراسات الجغرافية»

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور
×

استضافت القاعة الرئيسية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن محور قراءة المستقبل ندوة بعنوان «مستقبل الدراسات الجغرافية مهداة إلى روح الأستاذ فتحى أبو عيانة»، وحل ضيوفا عليها كل من  دكتور محمد زكي السديمي أستاذ الجغرافيا الاقتصادية كلية الآداب جامعة طنطا ورئيس الجمعية الجغرافية ، دكتور محمد إبراهيم شرف أستاذ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية كلية الآداب جامعة الإسكندرية ، دكتور سامح عبد الوهاب أستاذ الجغرافيا البشرية جامعة القاهرة ، أدارت الندوة الإعلامية هدى عبد العزيز .

في البداية قالت الإعلامية هدى عبد العزيز يعتقد البعض أن الجغرافيا هو التخصص فى الخرائط فقط،  ولكن علم الجغرافيا هو علم متشعب ، لدينا أنواع كثيرة  من الجغرافيا لذلك علم الجغرافيا من الصعب أن نحسره فى إطار صغير .

وقال الدكتور محمد زكي السديمي عن عنوان الندوة أنه ينم على أن هناك وعيا جغرافيا، وأنه  لابد لنا من تطور مستمر يواكب كل الأنشطة والتنمية ،  ودورنا فى الفترة القادمة أفضل مما سبق ، الجغرافيا كانت تنقسم إلى جغرافيا طبيعية وبشرية ، بعد ذلك بدأت تخرج إلى تخصصات عدة فى كل مناحي الحياة،و انتقلت  من علم معلومات إلى علم اتخاذ القرار .

وأضاف يتلخص مستقبل الجغرافيا فى استخلاص فروع الجغرافيا والتقنيات الحديثة.

وتابع : بدأت الجغرافيا تعالج الحدود، وكثير من الحدود لها كثير من المشكلات والتى يعطى خرائط وتاريخ للحدود هى الجغرافيا .

وتطرق فى حديثه إلى دور الجغرافيا فى التنمية المستدامة قائلا : أول من يهتم  بالتنمية المستدامة هل الجغرافيا ، وتتخذ فيها قرار ، وذلك  باستغلال أمثل للموارد الموجودة دون أن أطغى على مستقبل الآخرين .

كما تطرق إلى علاقة الجغرافيا بالبرمجة قائلا أصبحت الآن الجغرافيا من التخصصات التى تستخدم البرمجة ، وعرف الجغرافيا بأنها علم العلاقة بين الإنسان والبيئة ، والجغرافيا قامت على المقارنات بين أى ظاهرة وأخرى مما جعل تخصص البيئة من التخصصات المهمة فى الجغرافيا ، لأن الدراسة البيئية من الدراسات المهمة اليوم .

وتابع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كلها تدخل ضمن الدراسات الجغرافية، وتطرق فى حديثه إلى المؤتمر العالمي للحغرافيا الذي سيقام فى أبريل القادم، والذي  من أهم محاوره هو التنمية المستدامة، والذي تهدف إلى رقمنة الجهاز الحكومي، وانشاء مدن زكية ونقل زكى وكل هذا يتعلق بالجغرافيا ونحن نسير فى حداثة مع كل الأمور  .

وقال دكتور محمد إبراهيم شرف ، فى الآونة الأخيرة حدث جدل كبير فى وسائل الإعلام بشأن الجغرافيا ، و حذفها من المناهج والتساؤل حول أهمية دور الجغرافيا ، أحب أن أرد على ذلك بأن  أولادنا خريجي قسم الجغرافيا منتشرون فى كل مكان فى جميع أنحاء الجمهورية،  كل من تخرج حصل على وظائف فى كل مكان ،  يعملون فى الضبعة ، وفى العاصمة الإدارية،و فى موانيء الإسكندرية ، مضيفا : أقول للمجتمع ووسائل الإعلام إن طلاب قسم الجغرافيا فى غاية الأهمية بدليل أنهم موجودون فى أهم المشروعات القومية، ومن هنا تظهر قيمة الجغرافيا وهذا يرتبط بالمناهج التعليمية جميعنا تروس فى آلة واحدة، والجغرافيا هى علم تدبر للمحيط الذي نعيش فيه.

ثم تحدث عن  المناخ وقضية التغير المناخي، وقال الطاقة عندما تنتقل من الشمس للأرض هى التى تصنع الحالة المناخية ، والمناخ هو المؤثر الأساسي الذي يوجه كل شخص  ، فعندما صنعنا القرى السياحية واستصلحنا الأراضي الصحراوية وعندما أنشأنا  المزارع السمكية  كانت نيتنا طيبة، ولكن ترتب عليها مشكلات مناخية .

وأوضح : الأرض مخلوقة على الصلاح والشمس ترى الأرض ألوانا ، ولكننا غيرنا الألوان وتغيرت النسب،  واليابس أصبحت ماء والعكس، لذلك اختلفت  نسب الانعكاس والطاقة المرتدة لذا كان ذلك السبب الأول وراء تغير المناخ .

السبب الثاني هو الفضلات العضوية والمخلفات  الغازية،  كلها غازات أضيفت للغلاف الجوي الصالح وغيرت النسب  .

وقال دكتور سامح عبد الوهاب ،كلامنا عن مستقبل الجغرافيا أصبح ضرورة ملحة لإعادة صياغة بعض المفاهيم العلمية ، ونحن نهدي هذه الجلسة للراحل فتحي أبو عيانة، لذلك سأرصد الصفات المشتركة بين الجغرافيا ودكتور فتحى أبو عيان.

وأضاف: استخرجت من شخصية أبو عيانة  وشخصية الجغرافيا مجموعة من المصطلحات والمفاهيم مثل التوازن، التجدد ،الكلية، التباين ،الشخصية المنهج، الأدوات ،فهو كان لديه  رؤيته ، وعنده  مفتاح لإدراك الماضي والمستقبل  .

وأضاف التطورات التى تحدث ومستقبلها يرتبط ب ٣ مسارات،  الجزء الأصولي،و الجزء التطبيقي،  وثالثا أدوات الجغرافيا ،كل واحد ليهم دور حالي ومستقبلي .

وتناول فى حديثه الجغرافيا السياسية قائلا  إلى أى حد هذا التغير الحالي فى الجغرافيا والمخاطر المستقبلية ترتبط بالجغرافيا السياسية ، فى هذا الوقت من التاريخ وعندما نجد بعض التطورات المقترحة على نظام البكالوريا ،ورفع الجغرافيا من التعليم ، أقول إن الجغرافيا السياسية كانت المكون الرئيسي فى تقسيم الوطن العربي وأخيرا خريطة ترامب بإعادة تشكيل الخريطة مرة أخرى ، هل فى هذا الوقت من التاريخ يأتي من يتحدث عن إزالة الجغرافيا ؟! ،الجغرافيا  فى الأصل مسألة دائمة والآن أصبحت أكثر أهمية .

وبحديثه عن تطور أدوات الجغرافيا،  قال إن الطائرات المسيرة أصبحت مهمة فى عمليات الرفع الميداني والرصد الميداني وأيضا الحروب وادعو  أننا فى مصر نستخدمها ، فالجغرافيا مع وجود البيج داتا« big data » يصبح لها أهمية كبيرة للغاية .

وعدد التحديات المستقبلية للجغرافيا فى العولمة، 
الرقمنة، والتنمية المستدامة ،التغيرات الديموجرافية وإعادة تشكيل السمات ، حركات الهجرة المشروعة وغير المشروعة .

معرض القاهرة الدولي للكتاب القاعة الرئيسية محور قراءة المستقبل فتحى أبو عيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس |تداول قوائم الدرجات عبر فيس بوك

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 القاهرة برقم الجلوس.. ترقبوها هنا

محافظ القاهرة

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

محافظ القاهرة

بعد إعلانها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمي بمحافظة القاهرة

تراجع سعر الذهب اليوم بعد موجة ارتفاعات متتالية.. عيار 21 وصل كام؟

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025.. عيار 21 وصل كام؟

الطماطم

كلها بكتيريا.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بكافة البنوك اليوم الأحد 2-2-2025

98 قرشًا.. مفاجأة في سعر الدولار بكافة البنوك اليوم الأحد 2-2-2025

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

ولي العهد يستقبل الشرع

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السوري في أول زيارة خارجية إلى المملكة

الشرطة البريطانية

القبض على رجل بعد حرقه نسخة من القرآن الكريم في مانشستر

المسجد الأقصى

اقتحام الأقصى 21 مرة ورفع الآذان 47 مرة بالحرم الإبراهيمي خلال يناير

بالصور

لعلاج 5 أمراض.. فوائد مشروب الكمون

الكمون
الكمون
الكمون

بعيد ميلادها.. قصة أزمة شاكيرا وبيكية وتعثرها مع الضرائب

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

كلها بكتيريا.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير

الطماطم
الطماطم
الطماطم

للأسبوع السابع على التوالي.. إقامة «سوق اليوم الواحد» بمدينة الزقازيق |صور

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

فيديو

نهال عنبر

نهال عنبر: لبست بدلة رقص محتشمة ورفضت البطولة بسبب اللمس

قصة حب جديدة لـ ياسمين عبد العزيز

هل قابلت حبيبها؟.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل على السوشيال ميديا (فيديوجراف)

محمد سامي وعفاف شعيب

بحترمها علشان هي ست كبيرة.. خناقة محمد سامي وعفاف شعيب تصل للمحكمة

الزمالك

قد يرحل آخرون مع زيزو.. أسامة نبيه: الزمالك يحتاج لـ 15 لاعبا جديدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد