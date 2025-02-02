حسام عاشور: صفقة بن شرقي قوية.. وكنت أتمنى انضمام مصطفى فتحي للأهلي

كشف حسام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي السابق، عن رأيه في صفقة انضمام المغربي أشرف بن شرقي إلى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عاشور في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، اليوم الأحد: "انضمام بن شرقي للأهلي صفقة قوية للغاية وستفيد الفريق على المستويين المحلي والأفريقي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الأهلي سيظهر بشكل مختلف خلال الفترة القادمة بعد التدعيمات الجديدة التي أبرمها".

وطالب عاشور جماهير الأهلي بالصبر وعدم الاستعجال في إنهاء الصفقات، مشيرًا إلى أن الصفقات التي أبرمها النادي قوية ومفيدة للفريق.

كما أشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه كان يتمنى انضمام مصطفى فتحي لاعب بيراميدز إلى الأهلي بعد عودته من الدوري السعودي، وقبل انتقاله إلى فريقه الحالي.

وأتم: "مصطفى فتحي لاعب من طراز خاص ويمتلك مهارات فردية عالية، وهو نجم بيراميدز وسجل أهدافًا في مرمى الأهلي والزمالك".