قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنسبة 75.8%.. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجه الشهادة الإعدادية في دمياط
في معبد حتشبسوت .. الاهلي يجهز لاستقبال كأس العالم بالأقصر
محمود حميدة: قررت أمثل علشان تسلية الناس.. وتعليم الدين مش في المدارس
الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طفس الساعات المقبلة
ظهرت الان .. نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية2024- 2025
عبدالعاطي: مصر تؤكد موقفها من احترام سيادة ووحدة وسلامة السودان
جراديشار يقود هجوم الأهلي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري
توتنهام يفوز على برينتفورد بثنائية في الدوري الإنجليزي
وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك
عدد ساعات الصيام في رمضان 2025 .. تعرف على اليوم الأطول والأصعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حالات تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ وفقا للقانون

قانون لجوء الأجانب
قانون لجوء الأجانب
حسن رضوان
×

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية وضوابط خاصة للاجئين وفقا لقانون  لجوء الأجانب الجديد، الذي حدد  عددا من الالتزامات على اللاجئين وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة (۲۸) يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

ووفقا للمادة (١٥) يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ

وحدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب. 

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. 

قانون لجوء الأجانب الجديد

٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

جمهورية مصر العربية مسائل الأحوال الشخصية قانون لجوء الأجانب اكتساب وصف اللاجئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس |تداول قوائم الدرجات عبر فيس بوك

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 القاهرة برقم الجلوس.. ترقبوها هنا

محافظ القاهرة

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

محافظ القاهرة

بعد إعلانها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمي بمحافظة القاهرة

الطماطم

كلها بكتيريا.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة .. ترقبوها هنا

الاهلي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة مودرن سبورت والأهلي

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

المغربي مصطفى غلمان يستعرض رؤيته للشعر في العصر الحديث بمعرض القاهرة للكتاب

إلهام شاهين وعائلتها يحتفلون بعيد ميلاد نجل أمير شاهين

بالفيديو..إلهام شاهين وعائلتها يحتفلون بعيد ميلاد نجل شقيقها

محمود حميدة

محمود حميدة: تعليم الدين مش في المدرسة والتحقت بالتمثيل وعمري 5 سنوات

بالصور

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

محافظ الشرقية: تطوير القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير لتقديم خدمة مميزة للمواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 6 مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد المجزر الآلي بههيا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إيمان العاصي تثير الجدل بفستان جذاب| شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

أصالة وطارق العريان

حكاية “60 دقيقة حياة” بين طارق العريان وأصالة.. وسر الحذف من اليوتيوب

القوات المسلحة تنظم إحتفالية بعنوان "معاً نحمى الوطن" بمتحف القوات الجوية

معاً نحمى الوطن.. القوات المسلحة تنظم زيارة لرجال الشرطة بمتحف القوات الجوية

نهال عنبر

نهال عنبر: لبست بدلة رقص محتشمة ورفضت البطولة بسبب اللمس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد