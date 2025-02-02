موعد مباراة الأهلي القادمة ببطولة الدوري الممتاز

يستعد فريق الأهلي لاستكمال مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز المصري بلقاء بتروجيت.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بتروجيت الخمس القادم ضمن منافسات الجولة 12 لمسابقة الدوري على ستاد السلام في تمام الساعة السابعة مساء.

وجقق فريق الأهلي الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 3-1 في الجولة الـ 11 من المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة.

اللقاء هو الأول بين الفريقين في الدوري منذ 2019، حين فاز الأهلي 4-0.

والتقى الفريقان 26 مرة في جميع المسابقات، فاز الأهلي في 21 مباراة، وتعادلا في 5.