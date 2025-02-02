أطعمة خارقة تعزز قوة الدماغ و العقل| موجودة في كل بيت

الدماغ عضو يستهلك الكثير من الطاقة، ويستخدم حوالي 20 بالمائة من السعرات الحرارية في الجسم، لذلك فهو يحتاج إلى الكثير من الوقود الجيد للحفاظ على التركيز طوال اليوم.

يتطلب الدماغ أيضًا بعض العناصر الغذائية للبقاء في صحة جيدة على سبيل المثال، تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في بناء وإصلاح خلايا الدماغ، كما تعمل مضادات الأكسدة على تقليل الإجهاد الخلوي والالتهابات المرتبطة بشيخوخة الدماغ واضطرابات التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر.

تحتوي الأسماك الزيتية والتوت والمكسرات وغيرها من الأطعمة التي تعزز الدماغ على العناصر الغذائية الأساسية التي قد تدعم وظائف المخ على المدى القصير والطويل.



نعرض لكم فيما يلي أفضل الأطعمة الخارقة التي تعزز قوة العقل و الدماغ



-الخضروات الورقية الخضراء: تعتبر الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ والكرنب والبروكلي غنية بالعناصر الغذائية الصحية للدماغ مثل فيتامين ك واللوتين والفولات وبيتا كاروتين، تشير الأبحاث إلى أن هذه الأطعمة النباتية قد تساعد في إبطاء التدهور المعرفي.



-الأسماك الدهنية: تعتبر الأسماك الدهنية مصادر وفيرة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي دهون صحية غير مشبعة تم ربطها بانخفاض مستويات بيتا أميلويد في الدم، وهو البروتين الذي يشكل كتلًا ضارة في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، حاول تناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع، لكن اختر الأنواع التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق، مثل السلمون وسمك القد والتونة الخفيفة المعلبة وسمك البلوق، إذا لم تكن من محبي الأسماك، اسأل طبيبك عن تناول مكملات أوميجا 3، أو اختر مصادر أوميجا 3 الأرضية مثل بذور الكتان والأفوكادو والجوز.



-التوت: وتظهر الأبحاث أن الفلافونويدات، وهي الصبغات النباتية الطبيعية التي تعطي التوت ألوانها الرائعة، تساعد أيضًا في تحسين الذاكرة، وجدت دراسة أجراها باحثون في مستشفى بريجهام والنساء بجامعة هارفارد أن النساء اللاتي تناولن حصتين أو أكثر من الفراولة والتوت كل أسبوع أخرن انخفاض الذاكرة لمدة تصل إلى عامين ونصف.



-الشاي والقهوة: قد يوفر الكافيين الموجود في فنجان القهوة أو الشاي الصباحي أكثر من مجرد تعزيز التركيز على المدى القصير، في دراسة نشرت في مجلة التغذية، سجل المشاركون الذين يستهلكون كميات أكبر من الكافيين نتائج أفضل في اختبارات الوظيفة العقلية، وقد يساعد الكافيين أيضًا في ترسيخ الذكريات الجديدة، وفقًا لأبحاث أخرى، طلب الباحثون في جامعة جونز هوبكنز من المشاركين دراسة سلسلة من الصور ثم تناول دواء وهمي أو قرص كافيين يحتوي على 200 ملليغرام، وتمكن المزيد من أعضاء مجموعة الكافيين من التعرف على الصور بشكل صحيح في اليوم التالي.



-الجوز: تعتبر المكسرات مصادر ممتازة للبروتين والدهون الصحية، ونوع واحد من المكسرات على وجه الخصوص قد يحسن الذاكرة أيضًا، ربطت دراسة من جامعة كاليفورنيا بين استهلاك الجوز المرتفع وتحسين درجات الاختبارات المعرفية، يحتوي الجوز على نسبة عالية من نوع من الأحماض الدهنية أوميغا 3 يسمى حمض ألفا لينولينيك (ALA)، تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بـ ALA وأحماض أوميغا 3 الدهنية الأخرى بانخفاض ضغط الدم والشرايين النظيفة. وهذا جيد لكل من القلب والدماغ.



المصدر: health.harvard.

