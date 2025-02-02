برنامج الغذاء العالمي يبحث دور مصر في دعم المساعدات المقدمة لغزة والسودان

بحث السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، مع كارل سكاو نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي، التعاون الثنائي، والدور المركزي الذي تقوم به مصر في دعم المساعدات الإقليمية التي يقدمها البرنامج، خاصة إلى قطاع غزة والسودان.



وعلى الصعيد الوطني، بحث الجانبان -خلال اللقاء- تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للبرنامج في مصر للفترة 2023 إلى 2028، والتي تهدف إلى مساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ أولوياتها الوطنية في إطار رؤية "مصر 2030"، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي والتغذية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

كما تناول الجانبان- بحضور السفير محمود عمر مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية- تعزيز مساعدات الغذاء إلى كل من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والسودان؛ استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في البلدين، خاصة في ضوء استضافة القاهرة للمكتب الإقليمي للبرنامج، والدور الذي تقوم به مصر، من خلال السفارة في روما، كعضو في المجلس التنفيذي للبرنامج ممثلة عن إقليم الشرق الأوسط.