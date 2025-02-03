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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض القاهرة الدولي للكتاب يُسجل أكثر من 364 ألف زائر في اليوم العاشر

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
أ ش أ

سجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، والذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، الأحد 2 فبراير 2025م، بلغ نحو (364.321) زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد زائريه ‏حتى الآن، خلال عشرة أيام متتالية، إلى  (4.395.230)، أي ما يقترب من الأربعة ملايين ونصف المليون زائر، منذ فتح أبواب المعرض للجمهور.

شهد المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات المُهمة، التي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا؛ حيث أقيمت ندوة بعنوان "الثقافة الانتخابية"، شارك فيها: المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري؛ وقد أدار الندوة؛ الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ حول الدور الحيادي المستقل للهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية؛ والتوعية بأهمية المشاركة السياسية في صنع مستقبل مشرق للوطن.

كما شهد المعرض ندوة بعنوان "خطوات عملية للتغلب على الصعوبات الحياتية"، تناولت المفاهيم المتعددة لوصول الإنسان للسعادة والرضا والتفاعل الإيجابي لخدمة ذاته ومجتمعه؛ وذلك بمشاركة متخصصين في علم النفس؛ مع إقامة ندوة مئوية الدكتور "صوفي أبو طالب"؛ احتفاء بمرور 100 عام على ميلاده؛ بوصفه واحدًا من أهم الرموز الوطنية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ مصر؛ خلال فترات حرجة من تاريخ البلاد، خاصة عندما تولى حكم مصر لفترة قصيرة؛ بعد وفاة الرئيس السادات؛ بالإضافة إلى أنشطة متخصصة متنوعة في "ركن الطفل"؛ومجموعة العروض الفنية والاستعراضية المتنوعة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب العملية الانتخابية معرض القاهرة الدُولي للكتاب الفعاليات المُهمة

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