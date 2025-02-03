تايلور سويفت وليدي جاجا وبيلي إيليش يتألقن على السجادة الحمراء بحفل الجرامي 67

رصدت عدسات المصورين لحظات وصول أبرز نجمات الموسيقى تايلور سويفت، ليدي جاجا، وبيلي إيليش، بالإضافة إلى مقدم الحفل تريفور نوح، على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز الجرامي الـ67، الذي يُقام في لوس أنجلوس.

وتألقت النجمات بإطلالات جذابة، حيث لفتت تايلور سويفت الأنظار بفستان أنيق يعكس أسلوبها الكلاسيكي، بينما اختارت ليدي جاجا إطلالة جريئة كعادتها، في حين ظهرت بيلي إيليش بأسلوبها الفريد والمميز.

الجرامي يُبث لأول مرة عبر ديزني بعد 50 عامًا مع CBS

في تغيير تاريخي، حصلت شبكة ديزني على حقوق بث حفل الجرامي لمدة 10 سنوات، بعد أن كان يُعرض على شبكة CBS لأكثر من خمسة عقود، وتمثل هذه الصفقة خسارة كبيرة لشركة باراماونت التي كانت تمتلك الحقوق سابقًا.

حرائق الغابات في لوس أنجلوس

يأتي الحفل هذا العام بعد حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا، والتي استمرت أكثر من 3 أسابيع، وأدت إلى مقتل 29 شخصًا، ونزوح آلاف السكان، وتدمير آلاف المباني.

لكن السلطات أعلنت السيطرة على الحرائق بنسبة 100%، ما سمح بإقامة الحفل في موعده دون تأجيل.

جوائز الجرامي

تُعد جوائز الجرامي من أهم الجوائز الموسيقية في العالم، حيث انطلقت عام 1959 لتكريم الموسيقيين المبدعين، ويُقام الحفل سنويًا ليحتفي بأفضل الألبومات، والأغاني، والفنانين في مختلف الفئات الموسيقية.