مصر تحصد 11 ميدالية في أول أيام بطولة كأس العالم للقوة البدنية بالهرم

حصد لاعبو مصر 11 ميدالية متنوعة، في اليوم الأول من بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثالثة والمقامة بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم، خلال الفترة من 1 وحتى 6 فبراير الجاري.

أقيمت خلال اليوم الأول منافسات الكلاسيك والرو لكل الأعمار على صعيد السيدات، وفي الرجال منافسات كلاسيك مفتوح.

وحصد الفراعنة 11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، وبرونزيتين، فيما حصل منتخب إنجلترا على ميداليتين ذهبيتين، ثم الهند ونيجيريا بذهبية لكل منهما.

وتشهد البطولة مشاركة 630 لاعب ولاعبة يمثلون 23 دولة وهم: "أستراليا والجزائر وايرلندا وكازاخستان وقيرغستان وروسيا والسعودية وسوريا وبريطانيا وتركيا وفرنسا والهند ونيجيريا واليمن والعراق ولبنان وصربيا وأوكرانيا والمجر ونيجيريا والمغرب وفلسطين بجانب مصر البلد المستضيف".

ونجح الاتحاد المصري للقوة البدنية في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة عام 2023، والثانية في شرم الشيخ عام 2024، وحظيت النسختان بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على دعم النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية وتسهيل كافة متطلبات البطولة من أجل أن تخرج بصورة تليق باسم مصر التي أصبحت قبلة البطولات العالمية.