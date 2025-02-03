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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات النسب .. القبض على متهمين جدد في واقعة سحل شاب عزبة النخل

المجني عليه
المجني عليه
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 متهمين جدد في واقعة سحل شاب على يد خاله بسبب خلافات النسب في منطقة عزبة النخل.

القصة الكاملة لخطف شاب في عزبة النخل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خطف شاب والتعدي عليه بالضرب في مقهى بمنطقة عزبة النخل، حيث تبين أن المتهمين بينهم وبين الشاب خلافات نسب.

أشارت التحريات إلى أن المتهمين بينهم حما المجني عليه وأسرته، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وخطفه بسبب خلافات بينهم على رؤية الأولاد، وصلت بينهم إلى مشاجرة ومشادات عديدة حتى قاموا بخطفه.

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة، أفاد باستقبال شاب مصاب في حالة حرجة وتم إيداعه الرعاية المركزة بالمستشفى العام، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أسرة زوجة المجني عليه وأنهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات الموصوفة به وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على متهم من بين المتهمين.

فيما قالت أسرة الشاب ضحية أسرة طليقته في عزبة النخل، أن المتهم الرئيسي حماه "خاله الغير شقيق لوالدته" وقام بالاعتداء عليه بالضرب وخطفه بمساعدة باقي أفراد الأسرة.

وتابعت الأسرة في تصريحات خاصة ل صدى البلد: أن المجني عليه منفصل عن زوجته منذ فترة وتم الاتفاق على رؤية ابنته في مواعيد محددة الا أنه ذهب لرؤيتها لكنهم لم يوافقوا وقاموا بالتعدي عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه.

وما زال المجني عليه داخل المستشفى فاقد الوعي وفي حالة خطر جراء التعدي بالضرب المبرح عليه من قبل أسرة طليقته، وتباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الواقعة لكشف الملابسات حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

سحل القاهرة شاب عزبة النخل مديرية أمن القاهرة

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