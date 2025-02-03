وفد من جامعة الوادى الجديد يشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية

شارك وفد من جامعة الوادى الجديد، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية وذلك بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2025، تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية".

وضم الوفد رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بإشراف انور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الاتحادات الطلابية تعد ركيزة في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتعزيز وعيه بقضايا الوطن، وترسيخ ثقافة الحوار والعمل الجماعي والمساهمة فى تطوير الأنشطة الجامعية، واستحداث أنشطة جديدة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه قال أنور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب ان الملتقى شهد فى يومه الأول تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية تلاها جلسة حوارية لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالاتحادات الطلابية ودورها في الحياة الجامعية بالإضافة إلى ورش عمل ذاتية تناقش مدى إمكانية استحداث أنشطة طلابية جديدة وتعظيم الاستفادة من الأنشطة القمية بين الجامعات بالإضافة إلى المائدة المستديرة التي تجمع بين رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم لمناقشة سبل تطوير الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية.