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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي: الاتحادات الطلابية منصات فاعلة لتعزيز القيادة والمشاركة المجتمعية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهدت المدينة الشبابية الدولية بشرم الشيخ انطلاق فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبتنظيم من قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة.

افتتح الملتقى بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الاتحادات الطلابية في مصر، تلاه كلمة مسجلة للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رحب خلالها برؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته المسجلة في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، على الدور الحيوي الذي تلعبه الاتحادات الطلابية في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم القيادية، مشددًا على أن هذه الاتحادات ليست مجرد هياكل تنظيمية داخل الجامعات، بل هي منصات فاعلة تعزز روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن "الاتحادات الطلابية لا تمثل فقط أداة للتعبير عن آرائكم ومطالبكم، بل هي أيضًا منصة لتطوير مهارات القيادة، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي. من خلال مشاركتكم الفعالة في الأنشطة الطلابية.

ووجه كلمته لطلاب اتحاد الجمهورية بأنهم يشاركون في تحسين الحياة الجامعية وتقديم حلول للتحديات التي نواجهها جميعًا، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تُعد جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، وتسهم في بناء شخصية الطالب وإعداده لسوق العمل ومتطلبات المستقبل.

كما شدد الوزير على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع دعم الأنشطة الطلابية على رأس أولوياتها، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الطلاب في مختلف المجالات، وربط التعليم بالإبداع والابتكار.

وأضاف: "أنتم شباب مصر الواعد، وعماد هذا الوطن ومستقبله، ودوركم لا يقتصر على التفوق الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة الفعالة في بناء مجتمع أفضل وتحقيق التنمية المستدامة."

واختتم الوزير كلمته بتوجيه رسالة تحفيزية للطلاب قائلاً: "أنتم مصدر قوتنا وأملنا في المستقبل، ونحن معكم في كل خطوة. ثقوا بأنكم قادرون على إحداث التغيير الإيجابي الذي نطمح إليه جميعًا، وسنظل دائمًا داعمين لكم في مسيرتكم التعليمية والقيادية."

من جانبه أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة: "ان رؤساء الاتحادات الطلابية هم أمل مصر وقادة اليوم ومستقبل الغد، ويقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في إنجاح الأنشطة الطلابية بجامعاتهم ومعاهدهم ودعم زملائهم لممارسة النشاط الطلابي بمختلف صوره، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي ورؤية مصر 2030."

وشهد الملتقى تنصيب رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم، حيث قام الدكتور كريم همام بتكريمهم بحضور النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة. كما تم تكريم الطالب هاشم إبراهيم من جامعة حلوان الحائز على جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا.

واختتم الملتقى بجلسة حوارية أدارها النائب أحمد فتحي مع رؤساء الاتحادات الطلابية، ناقشت مستقبل الأنشطة الطلابية في مصر ودور مؤسسة شباب القادة في دعمها، كما تطرقت إلى الأطر العامة لمشروع قانون جديد للاتحادات الطلابية سيتم مناقشته في مجلس النواب لمواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.

وتمت فعاليات الملتقى تحت إشراف الدكتور حسام الشريف، والدكتور محمد عبد الفتاح وكلاء المعهد.

شرم الشيخ المدينة الشبابية الدولية بشرم الشيخ الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية

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