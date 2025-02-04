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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. التعليم تستضيف رؤساء لجان الثانوية العامة.. والصحة تناقش موقف أسرة العناية المركزة

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا العديد من الأحداث على مدار اليوم، جاء في مقدمتها، تفقد محافظ قنا لعدد من المناطق بمدينة قنا، لتفقد مستوى الخدمات والمشروعات الاستثمارية، كما استعرض محافظ قنا مع القيادات التنفيذية أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين، وفى نجع حمادى قضت المحكمة بالسجن المؤبد على شاب دهس آخر بسيارة فى منطقة الساحل، كما استضافت مديرية التربية والتعليم قنا لجنة اختيار رؤساء لجان ومراقبى الثانوية العامة، وانتهاءًا بمناقشة صحة قنا آليات التوسع في أسرّة العناية المركزة.

محافظ قنا يفاجئ مناطق بالزيارة لتفقد مستوى الخدمات والمشروعات الاستثمارية 

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من المناطق بمدينة قنا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تلبية احتياجات الأهالي وتقييم الأداء ميدانيًا، رافقه خلال الجولة محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

استهل المحافظ جولته بتفقد مقر معهد الخدمة الاجتماعية المتوسط لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال الطلاب، مؤكداً أهمية المعاهد المتوسطة كركيزة أساسية للتنمية الحقيقية في مصر، ومصدر رئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة الماهرة والمدربة.

كما تفقد محافظ قنا، عددًا من المشروعات المطروحة للاستثمار في منطقة المساكن، ومنها عمارات الإسكان خلف كلية هندسة الأزهر، بالإضافة إلى قطعة أرض فضاء مسوّرة خلف المدرسة اليابانية، تمتد على مساحة 3 أفدنة و6 قراريط، والمطروحة للاستثمار في الأنشطة الترفيهية، بهدف تعظيم الاستفادة منها ودفع عجلة التنمية.

محافظ قنا يستعرض مع القيادات التنفيذية أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين 

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على تعزيز المشاركة المجتمعية، وفى إطار حرصه الدائم على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، تم بحث 150 طلبًا تقدم بها المواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنوعت بين قضايا تخص التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، تشغيل الشباب، تنظيم المواقف، مياه الشرب والصرف الصحي، استرداد أملاك الدولة، المجالس المحلية، والكهرباء.

السجن المؤبد لشاب دهس آخر بسيارة فى ساحل نجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة شاب دهس آخر عمداً في منطقة ساحل نجع حمادي شمال قنا ، بالسجن المؤبد.

ترجع وقائع القضية لـ 6 مارس 2023، حيث تعمد المتهم م.م 20 عاماً، الاصطدام بشاب آخر يدعى ع.ع 20 عاماً، بزيادة سرعة السيارة ودهسه أثناء رؤيته على الطريق العام، قاصداً قتله، لوجود خلافات قديمة بينهما، وجرى القبض على المتهم من قبل قوة أمنية، وأحيل إلى جهات التحقيق، التي وجهت له تهمة قتل المجنى عليه.

مديرية تعليم قنا تستضيف لجنة اختيار رؤساء لجان ومراقبى الثانوية العامة 

استضافت مديرية التربية والتعليم بـ قنا، اللجنة الوزارية الموفدة لإجراء مقابلات اختيار أصحاب الخبرات والكفاءة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المكلفين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2025 / 2026 من معلمي مديرية التربية والتعليم بقنا، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وقال هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، إن لجنة المقابلات المنعقدة بمركز تدريب المعلمين الرئيسي بقنا استأنفت اليوم ثاني أيام عملها لإجراء مقابلات إدارات الوقف وقفط ونقادة، وأن اللجنة سوف تختتم غدا ثالث أيام العمل بمقابلة معلمي إدارات نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وقنا ليصل إجمالي من يتم مقابلاتهم 1700 معلم في الأيام الثلاثة، ومن ثم ترشيح من تنطبق عليه الشروط للعمل رؤساء لجان.

"صحة قنا" تناقش آليات التوسع في أسرّة العناية المركزة 

ناقش الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، مع عدد من مديري المستشفيات والتي بها خدمات العناية المركزة وحضانات التنفس الصناعي، تقديم خدمات العناية المركزة والطوارئ وخدمات التنفس الصناعي الخاصة بالأطفال.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة بقنا، التنسيق بين المستشفيات للحالات الطارئة والتي تحتاج سرعة التدخل ودخولها إلي العناية المركزة والعمل علي القضاء علي قوائم الانتظار لحالات العناية المركزة وحالات التنفس الصناعي للأطفال.

قنا الثانوية العامة العناية المركزة مشكلات المواطنين تعليم قنا المشروعات الاستثمارية صحة قنا

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