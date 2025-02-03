"صحة قنا" تناقش آليات التوسع في أسرّة العناية المركزة

ناقش الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، مع عدد من مديري المستشفيات والتي بها خدمات العناية المركزة وحضانات التنفس الصناعي، تقديم خدمات العناية المركزة والطوارئ وخدمات التنفس الصناعي الخاصة بالأطفال.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وكيل وزارة الصحة بقنا، وبحضور الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية، والدكتور عبدالله حمدى، مدير الطب العلاجي، والدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالمديرية.

تضمنت فعاليات الاجتماع، مناقشة خطة المديرية للتوسع في التعاقدات مع أطباء الاستعانة لزيادة أسرة العناية المركزة وتحسين الخدمات الطبية العاجلة المقدمة للمواطنين.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة بقنا، التنسيق بين المستشفيات للحالات الطارئة والتي تحتاج سرعة التدخل ودخولها إلي العناية المركزة والعمل علي القضاء علي قوائم الانتظار لحالات العناية المركزة وحالات التنفس الصناعي للأطفال.

أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، ضرورة وضع خطة صيانة شاملة لأجهزة التنفس الصناعي والحضانات داخل المستشفيات لضمان تقديمها الخدمات بكفاءة عالية، واستمرارها في تقديم الخدمة للمرضى المترددين على المستشفيات.