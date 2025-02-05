الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم وغدا.. تفاصيل

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، مؤكدة أن الأحوال الجوية متقلبة، وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار اليوم وغدًا.



وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية "صدي البلد، تقديم نهاد سمير وأحمد دياب: "سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل من 3 إلى 4 درجات، واليوم درجة الحرارة العظمى في النهار 19 درجة مئوية، والأيام الماضية تراوحت بين 20 إلى 22 درجة مئوية، وغدًا ستكون 17 درجة مئوية في فترة النهار، خاصةً أن غدًا ستسمر الرياح على مدار اليوم".