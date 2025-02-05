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10 مارس محاكمة الشيف الشربيني وطليقته في الاشتراك مع المتهم بدهس عامل دليفري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

10 مارس محاكمة الشيف الشربيني وطليقته في الاشتراك مع المتهم بدهس عامل دليفري

الشيف الشربيني وطليقته وابنها
الشيف الشربيني وطليقته وابنها
ندى سويفى

أقامت أسرة عامل الدليفري، ضحية حادث دهس ابن طليقة الشيف الشربيني، دعوى جديدة تختصم فيها الشيف الشربيني وطليقته الإعلامية مايا الشربيني وتتهمهما بالاشتراك مع المتهم في القتل الخطأ والإهمال، وطالبوهما بتعويض مدنى قدره 10 ملايين جنيه. 

وتقدم المحامي علي فايز، دفاع أسرة عامل الدليفري الضحية، بأوراق الدعوى إلى محكمة جنح الشيخ زايد كجنحة مباشرة ضد المشكو في حقهما، وحددت المحكمة جلسة 10 مارس المقبل أولى جلسات الشيف الشربيني وطليقته. 

وفي أواخر شهر يناير الماضي أيدت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر، حبس ابن طليقة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد، سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وكانت محكمة جنح الطفل بالجيزة، قد عاقبت ابن طليقة الشيف الشربيني، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه، في اتهامه في دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد.

وأحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد قضية ابن طليقة الشيف الشربيني في اتهامه بدهس عامل دليفري إلى نيابة الطفل للاختصاص.

وكان تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص عينة دماء ابن طليقة الشيف الشربيني، كشف عن سلبية تعاطيه مواد مخدرة.

وروى ابن طليقة الشيف الشربيني تفاصيل قيامه بدهس "طيار" دليفري على طريق الشيخ زايد، ثم فراره هاربًا من مسرح الحادث في أقواله أمام النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد.

وقال المتهم إنه استولى على مفتاح السيارة "رانج روفر" ملك زوج والدته الشيف الشربيني للذهاب إلى السوبر ماركت وأثناء سيره على الطريق، فوجئ بدراجة نارية يستقلها عامل دليفري الذي قام بتغيير الحارة المرورية التي يسير بها فجأة فلم يتمكن من التوقف أو مفاداته فاصطدم به.

وأضاف المتهم أنه توقف بعد عدة أمتار بسبب عطل السيارة، واتصل بزوج والدته أبلغه بالحادث؛ لكنه غادر المكان خشية فتك المارة وأصدقاء المجني عليه.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ وقيادة سيارة بدون ترخيص والتقاعس عن مساعدة الضحية.

الشيف الشربيني القتل الخطأ 10 ملايين جنيه الإعلامية مايا الشربيني الشيف الشربيني وطليقته

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