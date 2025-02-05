بعد أن كان قريبا من الزمالك.. الأهلي يتحرك لضم لاعب الوكرة القطري

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن اقتراب الأهلي من ضم اللاعب الأنجولي مهاجم الوكرة القطري.

وكتب الدرديري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "الأهلي يتحرك لضم دالا لاعب الوكرة القطري بعد أن كان قريبا من الزمالك .

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع المهاجم الأنجولي جيلسون دالا، نجم فريق الوكرة القطري، لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري قبل غلق باب القيد الأفريقي.

وأكد رئيس نادي الوكرة القطري الشيخ خليفة بن حسن أن اللاعب غير متاح لنادي الزمالك الذي يرغب في ضمه بشكل مجاني على سبيل الإعارة، ولكن في حال طلب الأهلي اللاعب سيكون لهم.

وبالتالي تصاعدت أسهم الأهلي في الحصول على الصفقة المرتقبة لدعم جديد لخط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي.