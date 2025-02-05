سينتقل مجانا للأهلي.. من هو جيلسون دالا صفقة الأحمر المرتقبة؟

دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع المهاجم الأنجولي جيلسون دالا، نجم فريق الوكرة القطري، لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري قبل غلق باب القيد الأفريقي.

وأكد رئيس نادي الوكرة القطري الشيخ خليفة بن حسن أن اللاعب غير متاح لنادي الزمالك الذي يرغب في ضمه بشكل مجاني على سبيل الإعارة، ولكن في حال طلب الأهلي اللاعب سيكون لهم.

وبالتالي تصاعدت أسهم الأهلي في الحصول على الصفقة المرتقبة لدعم جديد لخط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي.

ونعرض لكم مشوار جيلسون دالا:

بدأ دالا مشواره في الدوري البرتغالي وبالتحديد نادي سبورتنج لشبونة قبل أن ينتقل لفريق أنطاليا سبور ويعود لسبورتنج من جديد.

دالا خاض آخر محطة في الدوري البرتغالي عن طريق رايو افي قبل أن ينتقل لفريق الوكرة القطري.

لعب دالا طوال مشواره 211 مباراة وسجل 86 هدفا وصنع 38 هدفا.

في الموسم الحالي، لعب دالا 18 مباراة مع الوكرة القطري وساهم في 12 هدفا بواقع تسجيل 6 وصناعة 6.

لعب دالا، صاحب الـ28 عاما، مع منتخب أنجولا 39 مباراة وسجل خلالها 15 هدفا وصنع 4 أخرى.