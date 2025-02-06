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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف.. أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.. و3 مراكز لخدمة تطعيم الحج والعمرة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية والتى جاءت فى العناوين التالية:


 

محافظ بني سويف: أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة. وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية. كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

3 مراكز لخدمة تطعيم الحج والعمرة ببنى سويف
وجهت  الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إدارة الطب الوقائى بفتح وحدتين جديدين بمركزى إهناسيا وناصر للحصول على خدمة تطعيم الحج والعمرة  للمواطنين المسافرين للمملكة العربية السعودية، وذلك لتخفيف الضغط على المركز الطبي بالغمراوي بمدينة بني سويف.

وأكدت وكيل وزارة الصحة أن القرار جاء للتسهيل والتيسير على المواطنين، وتقديم خدمة طبية لهم على أعلى مستوى، وتقديم جميع الخدمات لهم بالقرب من محل إقامتهم

مستشفى بني سويف التخصصي يعقد تدريبًا طبيًا لتعزيز نظام الترصد الوقائي
نظم مستشفى بني سويف التخصصي، تدريبا مكثفا لفريق من الأطباء والتمريض العاملين بالعيادات الخارجية والاستقبال، في إطار تعزيز الجانب الوقائي بالمستشفى، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المستشفى.

تضمن التدريب التعريف بقائمة الأمراض الخاضعة لنظام الترصد الخاص بوزارة الصحة، التي تشمل: الالتهاب السحائي، التهاب المخ الفيروسي، الشلل الرخوي الحاد، الحمى والطفح الجلدي، بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد.

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