كيف ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تطور مصانع الغزل والنسيج بالمحلة؟.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منال، مسؤول الجودة بمصنع غزل المحلة، انه تعمل في المصنع القديم منذ سنة 2002، وأن العمل بين المصنع القديم والجديد فرق كبير،حيثُ يتمتع الجديد؛ بالأجهزة الحديثة التي كان يفتقرها المصنع القديم، بالإضافة إلى أن العمال هنا يعملون بارتياح على الأجهزة الجديدة والحديثة.

وقالت منال، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، انه قمنا بتدريب كافة العمال على الأجهزة الجديدة في المصنع، لكي يستطيعوا أن يطوروا من أنفسهم ومن جودة العمل في المصنع.

وتابعت مسؤول الجودة بمصنع غزل المحلة، أن أغلبية العمال العاملين في المصنع خرجين "فني غزل"، وهذا العمل تخصصهم، بالإضافة إلى الخبرات السابقة التي يتمتعوا بها.