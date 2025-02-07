تعليم كفر الشيخ تعلن موعد ومواقع تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن المواقع التي تستقبل طلاب الشهادة الإعدادية، وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات في المواد التي يرغبون الاطلاع على أوراق إجابتهم فيها، لبيان إن كان لهم أحقية في ذلك أم لا.

أماكن تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة، أنه تم تحديد 13 موقعًا ما بين ديوان إدارة أو نقابة معلمين، لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وهي بديوان إدارة الرياض، وبديوان إدارة بلطيم، وبديوان إدارة مطوبس، وديوان إدارة برج البرلس، وديوان إدارة سيدي غازي، وديوان إدارة فوه، والمدرسة الحديثة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وديوان إدارة غرب، وديوان إدارة سيدي سالم، ونقابة المعلمين بدسوق، وديوان إدارة الحامول الجديد، وديوان الإدارة التعليمية ببيلا، ونقابة المعلمين بقلين.

وعقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا لتحديد مواقع تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بحضور ضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية ومشرفي القطاعات الثلاثة، موجهًا الشكر لمشرفي القطاعات على المجهود الذي بذلوه في الفترة الماضية.

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قد وجه بتيسير أعمال تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، والتي ستبدأ تلقيها ابتداءً من يوم الأحد المقبل، الموافق 9 فبراير، حتى 27 فبراير الجاري، ولمدة 15 يومًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الأوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.