غدا.. حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد بعد تأجيله بسبب الحرائق

يقام حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 30 بعد تأجيله مرتين بسبب حرائق لوس أنجلوس، صباح غدا السبت.

يحضر حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد عدد كبير من نجوم هوليوود كل من أريانا جراندي، سينثيا إريفو، ديمي مور، نيكول كيدمان، رالف فينس وغيرهم من المرشحين.

وتصدر فيلما "Conclave" و"Wicked" قائمة ترشيحات جوائز اختيار النقاد لهذا العام بحصول كل منهما على 11 ترشيحًا.

تضمنت قوائم اختيارات النقاد 10 أعمال مرشحة لجائزة أفضل فيلم وهم: "A Complete Unknown"، و"Anora"، و"The Brutalist"، و"Conclave"، و"Dune: Part Two"، و"Emilia Pérez"، و"Nickel Boys"، و"Sing Sing"، و"The Substance"، و"Wicked".

تُمنح جوائز اختيار النقاد سنويًا لتكريم أفضل الإنجازات السينمائية والتلفزيونية، وتستضيف الممثلة الأمريكية تشيلسي هاندلر حفل هذا العام.

ينافس في قائمة أفضل ممثل عدد من أبرز نجوم هوليوود وهم أدريان برودي، وتيموثي شالاميه، دانيال كريج، كولمان دومينجو، رالف فينس، وهيو جرانت.

فيما تضم قائمة أفضل ممثلات السينما كل من سينثيا أريفو، كارلا صوفيا، ماريان بابتيست، أنجلينا جولي، مايكي ماديسون، وديمي مور.

دمرت سلسلة من الحرائق مناطق واسعة في جنوبي كاليفورنيا وأجزاء كبيرة من منطقة لوس أنجلوس وأودت بحياة خمسة أشخاص، وتسببت الحرائق بأضرار لآلاف السكان مما دفعهم للفرار من منازلهم ومن بين المتضررين مشاهير هوليوود.