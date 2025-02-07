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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. تعرف على سن نادين نسيب نجيم

نادين نجيم
نادين نجيم

تحتفل اليوم الفنانة نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها الـ 41، وسط حالة من التألق الفني، وتحضيرها لعدد من الأعمال الدرامية. 

تستعد نادين نسيب نجيم لتقديم عملين بعد انتهاء موسم رمضان 2025، بعد غياب عن دراما رمضان هذا العام لأول مرة منذ سنوات. 

احتفلت نادين نسيب نجيم مؤخرا بإطلاق مشروعها التجميلي الخاص، وتقضي معظم وقتها مع ابنيها، بعد انفصالها عن خطيبها ناريج ناربيكيان. 

مشوار نادين نجيم

 

ولدت نادين نسيب نجيم عام 1984 في بيروت، ودرست إدارة الأعمال، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وحصدت اللقب. 

دخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل عام 2009 بالمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى.

قدمت نادين نسيب نجيم عدد من المسلسلات الناجحة خارج وداخل موسم رمضان أبرزها: لو، الهيبة، سمرا، صالون زهرة، خمسة ونص، تشيللو. 

وتزوجت نادين نجيم من المهندس المعروف هادي الأسمر عن قصة حب استمرت بينهما لعدة أشهر، وهو لاعب بوكر عالمي واستمر الزواج سبعة أعوام، ورغم فارق السن الكبير بينهما 16عاما، إلا أن نادين صرحت بأن هذا الأمر لا يبدو مزعجاً بالنسبة لها، في عام 2013 انجبت نادين ابنتها هيفين وفي عام 2014 رزقت بابنتها جيوفاني، ومن هنا تركت نادين التمثيل لفترة لتتفرغ لتربية ابنتيها وكانت تقول دائماً أن زوجها يساعدها ويدعمها دوماً.

وبعد زواج استمر 7 سنوات انفصلت نادين نجيم وهادي الأسمر وهو ما صدم جمهورها، فقد كانت مفاجأة منها للجمهور المتابع لها وقد صرحت قائلة: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا”.

وقامت نادين نجيم بإعلان خطوبتها مرة أخرى منذ فترة قصيرة وتحديدا فى عام 2023 وفاجأها ناريج ناربيكيان خطيبها بطلب يدها للزواج فى حفل كبير مع الأصدقاء وقرر أن يفاجئها بطلب يدها وبعد فترة انفصلا في صمت. 

وكشفت نادين نسيب نجيم في تصريحات تليفزيونية عن معاناتها عقب وقوع حادث مرفأ بيروت الذي كان قريبا جدا من شقتها، وتسبب في إغمائها من شدة تأثير الانفجار ما تسبب في سقوطها على رأسها وفقدانها للوعي.

وقالت نادين إنها جلست عدة ساعات في المستشفى حتى تتمكن من مداواة جروحها، وتسبب الحادث في علاجها بـ 400 غرزة، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة على فقدان نظرها بعدما سقطت على الزجاج بقوة.

دراما رمضان نادين نسيب نجيم الهيبة

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