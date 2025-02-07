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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يلتقي مسئولي إيرباص العالمية لبحث تحديث أسطول الناقل الوطني

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

التقي الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالسيد/ Gabriel Smells رئيس شركة إيرباص لمنطقه أفريقيا والشرق الأوسط، وUsman Mustang، رئيس المبيعات، والوفد المرافق لهما، يأتي ذلك خلال زيارته الرسمة للعاصمة البريطانية "لندن" .

وتناول اللقاء بحث مستقبل صناعة النقل الجوي وتدعيم أوجه التعاون المشترك فى مجالات التدريب والصيانة وتحديث الأسطول الجوي للطائرات.

وفى بداية اللقاء، قدم مسئولو شركة إيرباص عرضًا توضيحيًا عن أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية في مجال صناعة الطائرات، معربين عن تطلعهم لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين، مؤكدين على أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر وايرباص والتي تحفز المزيد من الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع النقل الجوي.

ومن جانبه أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن شركه إيرباص تعد أحد  شركاء صناعة النقل الجوي الرئيسيين لقطاع الطيران المدنى المصري، حيث تمتد العلاقة لأكثر من 50 عام، موضحًا أن هذه الشراكة تسهم بشكل كبير وفعال في تقديم تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية ويزيد من القدرة التنافسية لقطاع الطيران المدنى المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بجداول توريدات الطائرات المتعاقد عليها لشركة مصر للطيران وفقاً للمواعيد المحددة لها خاصة وأن السوق العالمي يعاني من تأخر فى التسليمات للطائرات الجديدة من الشركات المصنعة. 

هذا وقد حضر اللقاء كل من المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن فوزى عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس إبراهيم فتحى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وزير الطيران شركة إيرباص صناعة النقل الجوي

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