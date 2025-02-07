إيلاريا سمير حارص: مصر دائمًا كانت الحارس الأمين على حقوق الفلسطينيين

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي صدر اليوم يمثل تأكيدًا جديدًا على موقف مصر الثابت والصارم تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًة أن هذا البيان جاء ليضع حدًا لمحاولات بعض الأطراف، سواء داخل أو خارج المنطقة، لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة رسم خرائط المنطقة بما يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت حارص في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر دائمًا كانت الحارس الأمين على حقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس تاريخًا طويلًا من التضامن العربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تقبل بأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية حقوقهم المشروعة تحت أي ذريعة.

وأشارت إلى أن مصر، من خلال هذا البيان، تعكس قوة الإرادة السياسية التي لا تساوم على حقوقها وأرضها ولو بكنوز الدنيا، مؤكدة أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية بكل قوة في مواجهة هذه المخططات، وأن هذه المواقف هي جزء من رؤية مصر لحماية استقرار المنطقة وضمان مستقبل آمن للشعب الفلسطيني.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن رفض التصريحات الإسرائيلية بخصوص تهجير الفلسطينيين هو تحذير مهم للعالم بأسره بأن مصر ستظل في خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولن تسمح بأي محاولات لإضعاف الموقف الفلسطيني أو التفريط في حقوقه.