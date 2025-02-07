تهريج.. إعلامي يوجه رسالة نارية بعد أحداث مباراة بيراميدز وسموحة

حقق فريق بيراميدز فوزا قاتلا على حساب نظيره سموحة بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الاعلامي أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك "اللي بيحصل ده تهريج ولازم تدخل في اسرع وقت وتعيين خبير تحكيم أجنبى، لأن اللى حصل فى ماتش سموحة وبيراميدز ، والظلم البين على مرأى ومسمع الجميع لفريق سموحة من ركلة جزاء واضحة وصحيحة، لهدف مشكوك جداً في صحته لبيراميدز يتم احتسابه .. طب وبعدين ولحد امتى هيفضل المستوى بالمنظر ده !!؟؟".

وسجل علي جبر هدفا لفريق بيراميدز في الدقيقة 90+7 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل وسط اعتراضات كبيرة من دكة بدلاء بيراميدز، وبعد العودة لتقنية جكم الفيديو المساعد تم احتساب الهدف في الدقيقة 90+14، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز على سموحة بهدف نظيف.

كما شهد اللقاء أيضًا، لقطة تحكيمية أثارت الجدل، بعدما قرر حكم اللقاء عدم احتساب ركلة جزاء لصالح سموحة بعد مراجعة تقنية «الفار»، واعترض أحمد سامي مدرب الفريق، وتلقى بطاقة صفراء، بسبب اعتراضه، قبل أن يتحصل على بطاقة حمراء، بنهاية اللقاء.

ترتيب بيراميدز وسموحة بالدوري

وبتلك النتيجة يستعيد بيراميدز صدارة جدول الدورى برصيد 27 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة.