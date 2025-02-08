أول تعليق من وائل جسار بعد إطلاق 100 إحساس جديد

عبر المطرب اللبناني وائل جسار، عن عميق فرحته بإطلاق اغنية جديدة وتحقيقها نجاح بمجرد إطلاقها، مشيرا إلى أنه أطلق أغنية ١٠٠ احساس جديد للجماهير في الوطن العربي.



وأضاف وائل جسار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن كلمات الأغنية عجبتني والاحساس والموضوع، وترجع في الأغنية بالزمن لعمر ١٦ عاما وأول احساس.



وتابع وائل جسار، أن الأغنية فيها مشاعر والناس متعطشة لهذا النوع من الأغاني والتي تحمل المشاعر والمعاني.



وأكمل وائل جسار، أننا في عصر الأغاني السنجل، واحرص على تقديم أعمال غنائية راقية ومحبة و ١٠٠ احساس دخلت قلوب الشعب المصري ومدين لهذا الشعب.

