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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحث العلمي تعلن عن منح جديدة للباحثين لعام 2025.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عدد من المنح المقدمة من المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (ICGEB) لعام 2025-2026، ويأتي ذلك في إطار تعاون الأكاديمية والمركز وتشمل المنح:


- منح The Arturu Falaschi Fellowships Programme 2025 وتتضمن منحاً للدكتوراة وما بعد الدكتوراة وزمالات ما بعد الدكتوراة قصيرة الأجل في مجالات علمية مختلفة منها: علوم الحياة وعلوم الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، توفر هذه المنح فرص متميزة للباحثين لاستكمال أبحاثهم العلمية والاستفادة من الإمكانيات التي يقدمها المركز بالتعاون مع الجهات والمراكز البحثية في الدول الأعضاء ، وآخر موعد لإرسال الترشيحات 2 مارس 2025، وعلي جميع المهتمين التسجيل والتقدم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي:  


- برنامج Collaborative Research Programme (CRP) والذي يهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز وكذا تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية في مجالات علمية متعددة حيث يوفر البرنامج الدعم للأنشطة البحثية في مجال علوم الحياة الأساسية والعلوم الطبية والتكنولوجيا الحيوية الصناعية والزراعية والطاقة الحيوية، وآخر موعد لإرسال الترشيحات 3 إبريل 2025 وعلي جميع المهتمين التسجيل والتقدم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي:  


- برنامج ICGEB Meetings and Courses 2026    حيث يقوم المركز بدعم عقد واستضافة أنشطة علمية في المراكز العلمية البحثية المختلفة في الدول الأعضاء تهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار، وآخر موعد لإرسال الترشيحات 27 فبراير 2025، وعلي جميع المهتمين التسجيل والتقدم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي:  
ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني المرفق

التعليم العالي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي

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