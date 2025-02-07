قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان.. والمزايا الأكبر بالميزانية الجديدة
رئيس وزراء إسرائيل السابق: غزة فلسطينية ولا نملكها
وزير الخارجية الأمريكي يناقش مستقبل غزة مع إسرائيل و3 دول عربية
تعزيز التعاون بين مصر وقطر في الصناعة والنقل
خرق جديد.. قوات الاحتلال تقصف منطقة تبنا في البيسارية بلبنان
المرشد الإيراني مهددا أمريكا: الرد سيكون بالمثل
دولة عربية تطلب 5 أطباء تخصص جلدية وتجميل براتب 4000 دولار شهرياً
تطورات الحالة الصحية لطاقم لانش سياحي بعد نجاتهم من الغرق
كيف تحمي حسابك في البنك من الاختراق؟
مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: السلام خيار استراتيجي.. ومصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي
أحمد حسن يثير قلق جمهور الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور
أول بيان من الجنائية الدولية ردا على عقوبات ترامب ضدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وجامعة دبي يناقشان سبل دعم الابتكار

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

التقي -صباح اليوم- الدكتور عبد المجيد بنعمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي في رحاب جامعة دبي.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين الاتحاد والجامعة في مجالات تعكس مردود البحث العلمي لخدمة المجتمعات العربية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على التشبيك بين الدول العربية في كافة المجالات

 ودار اللقاء حول سبل دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار في الوطن العربي، وأكد الجانبان على مواصلة تعاونهما وتبادلا وجهات النظر بشأنها اتفقا علي ضرورة استحداث "صندوق المعرفة" لما له من أهمية في تعزيز دور الأوقاف في تمويل البحث العلمي في الدول العربية.

التعليم العالي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

المرتبات والمعاشات.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

جريمة قتل بالبحيرة

خنقته بإيديها .. أم تنهي حياة طفلها بالبحيرة ثم تتخلص من نفسها.. الأسباب والتفاصيل

كوتيسا

بسبب قيد علي معلول.. قرار جديد من الأهلي

زيزو

توقف مفاوضات الزمالك مع زيزو لتمديد عقده .. وعرض ليبي مفاجئ

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلي سعر جرام ذهب اليوم 7-2-2025

الغسل يوم الجمعة

اغتنم.. غُسل الجمعة في هذا التوقيت يغفر جميع ذنوبك

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري لليوم الثالث بسبب سوء الأحوال الجوية

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس أسيوط

جانب من الجولة

نائب محافظ القليوبية تقود حملة للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بالقناطر الخيرية

بالصور

انهيار خطة الاندماج.. نيسان تبحث عن بديل لـ هوندا

هوندا ونيسان
هوندا ونيسان
هوندا ونيسان

شاهد سيارة سوبارو فورستر هايبرد 2025 الجديدة

سوبارو فورستر
سوبارو فورستر
سوبارو فورستر

بفستان جريء.. نادين نجيم تخطف الأنظار في عيد ميلادها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

بالأبيض والأسود| مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان

هتشوفوني فى رمضان.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بتصريح جديد

تسلا

سيارة تسلا Model 3 تحطم الرقم القياسي في سباق الرالي.. شاهد

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد