اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وجامعة دبي يناقشان سبل دعم الابتكار

التقي -صباح اليوم- الدكتور عبد المجيد بنعمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي في رحاب جامعة دبي.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين الاتحاد والجامعة في مجالات تعكس مردود البحث العلمي لخدمة المجتمعات العربية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على التشبيك بين الدول العربية في كافة المجالات

ودار اللقاء حول سبل دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار في الوطن العربي، وأكد الجانبان على مواصلة تعاونهما وتبادلا وجهات النظر بشأنها اتفقا علي ضرورة استحداث "صندوق المعرفة" لما له من أهمية في تعزيز دور الأوقاف في تمويل البحث العلمي في الدول العربية.