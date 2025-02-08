يفعلها ملايين الناس.. أطباء يحذرون من عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون

حذر مجموعة من الأطباء من بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤثر سلبًا على صحة المعدة والقولون.

عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون

وإذا كنت تعاني من مشاكل متكررة في المعدة أو القولون، فمن الأفضل استشارة طبيب متخصص لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب، وفقا لما نشر في موقع "ويب ميد" الطبي.

وهناك بعض العادات الغذائية التي من شأنها أن تزيد من مشاكل المعدة والقولون، ومن أخطر هذه العادات ما يلي :

ـ تناول الطعام بسرعة وعدم المضغ جيدًا :

يؤدي ذلك إلى عسر الهضم وزيادة الضغط على المعدة، ويسبب الانتفاخ والغازات بسبب دخول الهواء أثناء الأكل.



ـ الإفراط في تناول الأطعمة الحارة والمقلية :

ويزيد من تهيج المعدة ويحفز ارتجاع المريء، وقد يؤدي إلى التهابات في جدار المعدة على المدى الطويل.



ـ شرب الشاي والقهوة على معدة فارغة :

يزيد من إفراز أحماض المعدة، مما يسبب التهابات وقرح معدية، ويهيج القولون خاصة لمن يعانون من القولون العصبي.

عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون



ـ الإفراط في تناول المضادات الحيوية والمسكنات :

يؤدي إلى قتل البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يسبب اضطرابات هضمية، ويرفع خطر الإصابة بالقرحة المعدية والنزيف الداخلي.



ـ تناول المشروبات الغازية أثناء الأكل :

يعوق عملية الهضم ويؤدي إلى الانتفاخ والارتجاع الحمضي، ويزيد من خطر التهاب القولون ومشاكل الجهاز الهضمي.

نصائح لتجنب مشاكل المعدة والقولون

ـ تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

ـ تجنب الأطعمة الحارة والمقلية قدر الإمكان.

ـ شرب الماء بدلًا من المشروبات الغازية.

ـ الاعتماد على نظام غذائي غني بالألياف والخضروات لصحة الجهاز الهضمي.