تحذير للحوامل .. خطورة القطط على الجنين

تحذر الدراسات الطبية من وجود مخاطر على الحوامل عند التعامل مع القطط، وذلك بسبب احتمال الإصابة بعدوى داء المقوسات.

مخاطر تربية القطط على الحوامل

ويعتبر داء المقوسات والذي يعرف علميا باسم (Toxoplasmosis)، وهو مرض طفيلي قد يؤثر على صحة الجنين، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وليس كل القطط تحمل داء المقوسات الطفيلي، ولكن القطط التي تتغذى على اللحوم النيئة، أو تصطاد القوارض أكثر عرضة لنقله.

لذا، من الأفضل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية صحتك وصحة جنينك، ومعرفة كيفية إنتقال داء المقوسات، ومن أبرزها ما يلي :

ـ ملامسة براز القطط المصابة بالطفيلي (سواء مباشرة أو من خلال التربة أو الرمال الملوثة).



ـ تناول خضروات أو فواكه غير مغسولة جيدًا تحتوي على الطفيلي.

ـ استهلاك لحوم غير مطهية جيدًا تحمل الطفيلي.

مخاطر تربية القطط على الحوامل

مخاطر إصابة الأجنة داء المقوسات

وإذا أصيبت الحامل بعدوى داء المقوسات خلال الأشهر الأولى من الحمل، فقد يؤدي ذلك إلى:



ـ الإجهاض أو الولادة المبكرة.



ـ تشوهات خلقية في الدماغ والعينين.

ـ مشاكل في الجهاز العصبي مثل التأخر العقلي أو ضعف البصر.

نصائح لحماية الحامل من مخاطر القطط

ـ تجنبي تنظيف صندوق فضلات القطط، وإن كان ضروريًا فارتدي قفازات واغسلي يديك جيدًا.



ـ اغسلي الخضروات والفواكه جيدًا قبل تناولها.



ـ تأكدي من طهي اللحوم جيدًا.

احرصي على غسل يديك بعد ملامسة القطط أو أي سطح قد يكون ملوثًا.



ـ قومي بفحص دم للكشف عن المقوسات إذا كنتِ تتعاملين مع القطط بشكل متكرر.