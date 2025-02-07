قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد تصدعات وشروخ بمسجد التوبة بالمحلة.. وقرار عاجل من المحافظ ..صور
متى تتزوجين؟ بيع رابع أغلى لوحة في التاريخ بـ 300 مليون دولار .. ما قصتها
زاخرة بالحقد .. حزب الله يشن هجوما لاذعا على مبعوثة واشنطن للشرق الأوسط
محمد السيد يفوز ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة بألمانيا
حريق يلتهم عقارا سكنيا في الخارجة بالوادي الجديد
تحرك جديد في البرلمان لسرعة الإفراج عن سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة
بعد تعديلات الشهر العقاري.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات عند البيع والشراء؟
مصري وقاعد صف أول .. أحمد حلمي في مرمى النقد بسبب إفيه
حماس: الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 183 أسيرا فلسطينيا.. غدا
تصريحات ياسمين عز تثير جدلًا واسعًا بين النساء والرجال.. ما القصة؟
مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بالحكومة
المنخفض الجوي يفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير للحوامل .. خطورة القطط على الجنين

مخاطر تربية القطط على الحوامل
مخاطر تربية القطط على الحوامل
آية التيجي

تحذر الدراسات الطبية من وجود مخاطر على الحوامل عند التعامل مع القطط، وذلك بسبب احتمال الإصابة بعدوى داء المقوسات.

مخاطر تربية القطط على الحوامل

ويعتبر داء المقوسات والذي يعرف علميا باسم  (Toxoplasmosis)، وهو مرض طفيلي قد يؤثر على صحة الجنين، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وليس كل القطط تحمل داء المقوسات الطفيلي، ولكن القطط التي تتغذى على اللحوم النيئة، أو تصطاد القوارض أكثر عرضة لنقله. 

لذا، من الأفضل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية صحتك وصحة جنينك، ومعرفة كيفية إنتقال داء المقوسات، ومن أبرزها ما يلي : 

ـ ملامسة براز القطط المصابة بالطفيلي (سواء مباشرة أو من خلال التربة أو الرمال الملوثة).
 

ـ تناول خضروات أو فواكه غير مغسولة جيدًا تحتوي على الطفيلي.

ـ استهلاك لحوم غير مطهية جيدًا تحمل الطفيلي.

مخاطر تربية القطط على الحوامل

مخاطر إصابة الأجنة داء المقوسات

وإذا أصيبت الحامل بعدوى داء المقوسات خلال الأشهر الأولى من الحمل، فقد يؤدي ذلك إلى:
 

ـ الإجهاض أو الولادة المبكرة.


ـ تشوهات خلقية في الدماغ والعينين.

ـ مشاكل في الجهاز العصبي مثل التأخر العقلي أو ضعف البصر.

نصائح لحماية الحامل من مخاطر القطط

ـ تجنبي تنظيف صندوق فضلات القطط، وإن كان ضروريًا فارتدي قفازات واغسلي يديك جيدًا.
 

ـ اغسلي الخضروات والفواكه جيدًا قبل تناولها.


ـ تأكدي من طهي اللحوم جيدًا.
 احرصي على غسل يديك بعد ملامسة القطط أو أي سطح قد يكون ملوثًا.
 

ـ قومي بفحص دم للكشف عن المقوسات إذا كنتِ تتعاملين مع القطط بشكل متكرر.

الحوامل الجنين القطط تربية القطط مرض طفيلي مخاطر تربية القطط داء المقوسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تقر حزمة اجتماعية في هذا الموعد

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

أرشيفية

سرق 69 مليون جنيه من أموال أكبر شركة توزيع كهرباء في مصر .. اعترافات

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس غدٍ

الطقس

الصغرى 8 .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس

طالبة التجمع

تفاصيل مثيرة يكشفها تقرير الطب الشرعي عن حالة كارما طالبة التجمع

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات للحكومة .. رؤية جديدة للمستقبل

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

ترشيحاتنا

مرض غامض يثير هلعا في الهند

وفاة 17 شخصا.. مرض غامض يثير الهلع في الهند

أوميجا-3

دراسة: تناول أوميجا-3 يبطئ الشيخوخة

طريقة عمل كيكة القرفة

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

بالصور

أحمد سعد يتألق بأغانيه في حفل بطولة الجولف العالمية بالسعودية

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

شاهد تصدعات وشروخ بمسجد التوبة بالمحلة.. وقرار عاجل من المحافظ ..صور

مسجد التوبة المنهار بالمحلة
مسجد التوبة المنهار بالمحلة
مسجد التوبة المنهار بالمحلة

تحذير للحوامل .. خطورة القطط على الجنين

مخاطر تربية القطط على الحوامل
مخاطر تربية القطط على الحوامل
مخاطر تربية القطط على الحوامل

بـ 3 وصفات مختلفة.. طريقة تخزين الصلصة لفترات طويلة

طرق تخزين صلصة الطماطم
طرق تخزين صلصة الطماطم
طرق تخزين صلصة الطماطم

فيديو

احمد حلمي

مصري وقاعد صف أول .. أحمد حلمي في مرمى النقد بسبب إفيه

وائل عبد العزيز

مش هكمل كتير.. منشور مخيف من شقيق ياسمين عبد العزيز

شيرين

تعويض 2 مليون جنيه.. المحكمة تنهي قصة شيرين وروتانا

محمد رمضان

هتشوفوني فى رمضان.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بتصريح جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد