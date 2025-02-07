أسباب الشعور بالتعب المستمر وضربات القلب السريعة.. وعلاقتها بنقص هذا الفيتامين

إذا كنتِ تعانين من التعب المستمر وضربات القلب السريعة، فقد يكون السبب نقص فيتامين B12، وهو فيتامين أساسي لصحة الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

مخاطر نقص فيتامين B12

وإذا كنتِ تعاني من هذه الأعراض، فمن الأفضل إجراء تحليل لمستوى B12 في الدم واستشارة طبيب لوصف المكملات المناسبة إذا لزم الأمر.

وقد يتسبب نقص فيتامين B12 ، في ظهور بعض الأعراض، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي :

ـ التعب والإرهاق المستمر:

لأن نقص B12 يؤدي إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يقلل من وصول الأكسجين إلى الجسم.



ـ تسارع ضربات القلب:

ويحاول القلب ضخ المزيد من الدم لتعويض نقص الأكسجين الناتج عن قلة كريات الدم الحمراء.



ـ الدوخة والدوار:

وبسبب انخفاض تدفق الأكسجين إلى الدماغ

مخاطر نقص فيتامين B12

ـ شحوب البشرة:

نتيجة لنقص كرات الدم الحمراء، مما يجعل الجلد يبدو باهتًا.



ـ تنميل في الأطراف:

ولأن B12 ضروري لصحة الأعصاب، ونقصه يؤدي إلى الشعور بوخز أو خدر في اليدين والقدمين.



ـ ضعف الذاكرة والتركيز:

ولأن نقصه يؤثر على وظائف الدماغ.

مصادر فيتامين B12 لتعويض النقص

ـ اللحوم الحمراء والكبد.

ـ الأسماك (السلمون، التونة).

ـ البيض ومنتجات الألبان.

ـ الحبوب المدعمة بفيتامين B12.