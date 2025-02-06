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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدائل آمنة للبطانية لتدفئة طفلك وحمايته أثناء النوم

بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
آية التيجي

يمكن اختيار البدائل الصحيحة لتجنب تعرض الرضع لخطر الاختناق أو متلازمة الموت المفاجئ بالبطانية أثناء النوم، ويمكنكِ تدفئة طفلكِ بأمان وحمايته من مخاطر الاختناق أثناء النوم.

بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم

ولضمان تدفئة طفلكِ أثناء النوم مع الحفاظ على سلامته، وتقليل خطر الاختناق أو متلازمة الموت المفاجئ، يمكنكِ استخدام بدائل آمنة للبطانية، وفقا لما نشر في موقع تايم اوف أنديا، ومنها ما يلي:

ـ أكياس النوم (Sleeping Bags or Sleep Sacks)

مصممة خصيصًا للحفاظ على دفء الطفل دون الحاجة إلى بطانية، وتأتي بمقاسات مختلفة حسب عمر الطفل، وتسمح له بالحركة بحرية دون أن تغطي وجهه.


ـ ملابس النوم الدافئة (Footed Pajamas or Sleepers) :

بيجامات كاملة بأقدام مصنوعة من القطن أو الفلانيل لتوفير الدفء دون الحاجة لأغطية إضافية، ويمكنكِ اختيار ملابس بطبقات حسب درجة حرارة الغرفة.


ـ الأغطية القطنية الملفوفة (Swaddle Blankets) - للرضع حديثي الولادة :

ولف الرضيع بطريقة آمنة باستخدام قماش قطن خفيف يساعده على الشعور بالراحة، ولا يجب لف الطفل بإحكام شديد أو بعد أن يبدأ بالتقلب (عادة بعد 8 أسابيع).


ـ تدفئة الغرفة بشكل معتدل :

حافظي على درجة حرارة الغرفة بين 20-22 درجة مئوية، حيث تعتبر مثالية لنوم الرضع، وتجنبي استخدام المدافئ القوية أو وضع السرير بالقرب من مصدر حرارة مباشرة.

بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم


ـ القبعات والجوارب القطنية:

في ليالي الشتاء الباردة، يمكن لطفلكِ ارتداء قبعة قطنية وجوارب للحفاظ على دفئه دون الحاجة لبطانية.


ـ بطانية خفيفة محكمة التثبيت (في حالات استثنائية فقط):

وإذا كان لا بد من استخدام بطانية، فتأكدي من أنها خفيفة ومحكمة التثبيت تحت المرتبة، بحيث لا يستطيع الطفل سحبها فوق وجهه أثناء النوم.


نصائح إضافية لتدفئة الطفل بأمان دون التعرض لخطر متلازمة الموت المفاجئ

ـ احرصي على نوم الطفل على ظهره دائمًا.
 

ـ تأكدي من أن السرير خالٍ من الألعاب، الوسائد، أو الأغطية الزائدة.

ـ استخدمي مقياس حرارة الغرفة لضمان الجو المناسب للنوم الآمن.

النوم الرضع الاختناق خطر الاختناق متلازمة الموت المفاجئ بالبطانية

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بدائل آمنة للبطانية لتدفئة طفلك وحمايته أثناء النوم

بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم

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