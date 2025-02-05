للفطور.. طريقة عمل فطائر الشاي السريعة للشيف فاطمة أبو حاتي

تعتبر طريقة عمل فطائر الشاي السريعة من وصفات المطبخ المصري، والتي يمكن تحضيرها على الفطور، وهي من المعجنات الشهية والسريعة، والتي سوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريق عمل فطائر الشاي السريعة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل فطائر الشاي السريعة

طريقة عمل فطائر الشاي السريعة

مقادير طريقة عمل فطائر الشاي السريعة:

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

1 بيضة

½ كوب حليب دافئ

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة أو زيت

½ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)



طريقة عمل فطائر الشاي السريعة:

ـ لتحضير العجينة: في وعاء، اخلطي الدقيق مع السكر، البيكنج بودر، والملح.

ـ أضيفي البيضة، الزبدة (أو الزيت)، والفانيليا، ثم اسكبي الحليب تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ولينة.

ـ غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق.



ـ لتشكيل الفطائر: قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم افردي كل كرة على شكل دائرة بسمك متوسط.

ـ يمكنكِ تركها سادة أو حشوها بمربى، شوكولاتة، أو جبنة حسب الرغبة.

ـ سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزبدة أو الزيت.

ـ ضعي الفطائر في المقلاة، واطهيها حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين (حوالي 2-3 دقائق لكل جانب).

ـ قدمي الفطائر ساخنة مع الشاي، العسل، أو مربى الفراولة للحصول على طعم لذيذ وسريع.

ـ إذا أردتِ فطائر مقرمشة قليلًا، يمكنكِ خبزها في الفرن على 180 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة بدلًا من قليها.