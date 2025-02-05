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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركم بالكمون في الصباح؟.. فوائد ومحاذير

فوائد شرب شاي الكركم بالكمون في الصباح
فوائد شرب شاي الكركم بالكمون في الصباح
آية التيجي

يعتبر شرب شاي الكركم بالكمون في الصباح له فوائد صحية عديدة، لكنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية لبعض الأشخاص. 

فوائد شرب شاي الكركم بالكمون في الصباح

ويحسن شاي الكركم بالكمون  المناعة، يحسن الهضم، ويساعد في فقدان الوزن، لكنه قد لا يكون مناسبًا للجميع. 

وإذا كنت تعاني من مشاكل صحية معينة، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي” ومن أبرز الفوائد الصحية لشاي الكركم بالكمون في الصباح ما يلي :

ـ تعزيز الهضم وتقليل الانتفاخ :

الكمون يساعد على تحفيز إفراز العصارات الهضمية وتقليل الغازات.

والكركم يحتوي على مادة الكركمين المضادة للالتهابات، والتي تساعد في تهدئة المعدة وتقليل اضطرابات القولون.

ـ تعزيز صحة الكبد وإزالة السموم :

الكركم معروف بخصائصه المطهرة للكبد، مما يساعد في تنقية الجسم من السموم.

والكمون يعزز من إفراز الأنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم من الكبد.

ـ تقوية المناعة :

الكركم يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الالتهابات وتقلل خطر الإصابة بالأمراض.

والكمون غني بفيتامين C والحديد، مما يساعد في دعم جهاز المناعة.

ـ تحسين عملية الأيض والمساعدة في فقدان الوزن :

الكركم يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، مما يقلل من الرغبة في تناول السكريات.

والكمون يعزز عملية حرق الدهون، خاصة عند تناوله على الريق.

ـ تقليل الالتهابات وآلام المفاصل :

الكركم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يساعد في تخفيف آلام المفاصل والتهابات العظام.

والكمون أيضًا يساعد في تقليل التشنجات العضلية وتحسين الدورة الدموية.

ـ تحسين صحة البشرة :

مضادات الأكسدة في الكركم تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتقليل حب الشباب.

والكمون يحتوي على مضادات بكتيرية تساعد في تنظيف الجسم من الداخل، مما ينعكس على صحة الجلد.

فوائد شرب شاي الكركم بالكمون في الصباح


الآثار الجانبية المحتملة لشرب الكركم بالكمون في الصباح

ـ تهيج المعدة: الكركم قد يسبب تهيجًا بسيطًا في المعدة لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

ـ انخفاض ضغط الدم: الكركم والكمون قد يؤديان إلى انخفاض ضغط الدم، لذا يجب الحذر عند تناولهما للأشخاص الذين يعانون من انخفاض الضغط.

ـ التفاعل مع الأدوية: الكركم قد يؤثر على أدوية سيولة الدم وأدوية المعدة، لذا يُفضل استشارة الطبيب إذا كنتِ تتناولين أدوية معينة.


طريقة تحضير شاي الكركم بالكمون

المكونات:

1 كوب ماء مغلي

½ ملعقة صغيرة كركم مطحون

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون أو حبوب

عصير نصف ليمونة (اختياري)

ملعقة صغيرة عسل (اختياري للتحلية)


الطريقة:

ـ أضيفي الكركم والكمون إلى الماء المغلي.


ـ اتركيه يغلي لمدة 3-5 دقائق، ثم صفيه.


ـ أضيفي عصير الليمون والعسل حسب الرغبة، واشربيه دافئًا.

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ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركم بالكمون في الصباح؟.. فوائد ومحاذير

فوائد شرب شاي الكركم بالكمون في الصباح
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