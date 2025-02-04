كارثة .. ما العلاقة بين تنظيف الفم والإصابة بالسكتة الدماغية؟

تشير الأبحاث إلى أن عدم العناية بنظافة الفم قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك بسبب العلاقة بين أمراض اللثة والتهابات الفم وصحة الأوعية الدموية.

مخاطر عدم تنظيف الأسنان وتأثيرها على المخ

وقد لا تحافظ العناية الجيدة بصحة الفم فقط على الأسنان، بل قد تحميكِ أيضًا من مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، وإليكِ كيف يرتبط الأمران:

ـ البكتيريا الفموية وتأثيرها على الأوعية الدموية :

الفم يحتوي على بكتيريا طبيعية، ولكن عند عدم تنظيف الأسنان بشكل جيد، تتراكم البكتيريا مكونة طبقة البلاك، مما يؤدي إلى التهاب اللثة وأمراض الفم.

ويمكن للبكتيريا أن تدخل مجرى الدم، مما يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وهو أحد العوامل المسببة للسكتة الدماغية.



ـ التهاب اللثة وزيادة تخثر الدم:

التهاب اللثة المزمن قد يؤدي إلى زيادة إفراز الجسم لبعض المواد التي تسبب تجلط الدم، وهذا يزيد من خطر انسداد الشرايين الدماغية، مما قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.



ـ علاقة أمراض اللثة بارتفاع ضغط الدم :

وأظهرت دراسات أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد العوامل الرئيسية المسببة للسكتة الدماغية.

والتهاب الفم قد يؤثر على وظيفة الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى اضطرابات في تدفق الدم إلى الدماغ.

مخاطر عدم تنظيف الأسنان وتأثيرها على المخ



كيف تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال العناية بالفم؟

ـ تنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد.

ـ استخدام خيط الأسنان يوميًا لإزالة بقايا الطعام والبكتيريا بين الأسنان.



ـ زيارة طبيب الأسنان بانتظام للكشف عن أي التهابات أو مشاكل في اللثة.

ـ تناول أطعمة غنية بفيتامين C مثل البرتقال والفراولة، لأنها تقوي اللثة وتقلل الالتهابات.

ـ تجنب التدخين والكحول، لأنهما يزيدان من خطر التهاب اللثة وتصلب الشرايين.