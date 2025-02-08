طريقة عمل كيكة كاستيلا اليابانية في البيت

كيكة كاستيلا اليابانية من الحلويات الشهيرة و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الكافيهات.
إليك طريقة عمل كيكة كاستيلا اليابانية الشهيرة، وهي كيكة هشة وطرية، تتميز بنكهتها الرائعة وقوامها الفاخر:
المقادير
4 بيضات كبيرة
120 جرام سكر
90 جرام دقيق (يفضل أن يكون دقيق كيك أو دقيق منخفض البروتين)
60 مل حليب
60 جرام زبدة مذابة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة من الملح
طريقة التحضير
-سخني الفرن إلى 170 درجة مئوية.
-جهزي قالب كيك مستطيل (يفضل مقاس 20×20 سم أو 20×25 سم) وغطّيه بورق الزبدة.
-في وعاء صغير، سخني الحليب والزبدة معًا على نار هادئة حتى تذوب الزبدة، ثم اتركيهم جانبًا ليبردوا قليلاً.
-في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر باستخدام الخفاق الكهربائي على سرعة عالية لمدة 5-7 دقائق حتى يصبح الخليط فاتحًا وهشًا.
-أضيفي الفانيليا واخفقي مرة أخرى.
-في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الملح.
-أضيفي الدقيق إلى مزيج البيض والسكر بشكل تدريجي، واخلطي باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا بلطف حتى يمتزج الخليط.
-أضيفي خليط الحليب والزبدة المذاب إلى الخليط الجاف بالتدريج، واخلطي بلطف حتى يصبح المزيج ناعمًا.
-صبي الخليط في القالب المعد، ثم اضربي القالب برفق على سطح الطاولة للتخلص من فقاعات الهواء.
- اخبزي الكيك في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا وتخرج عود خشبي من المنتصف نظيفًا.
-بعد الخبز، اتركي الكيكة تبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم أخرجيها على رف سلكي لتبرد تمامًا.
ملاحظات:
- يمكنك إضافة القليل من العسل على سطح الكيك بعد الخبز لإعطائه طعمًا غنيًا.
- الكيكة ستكون أكثر طراوة إذا تركتها لليوم التالي.