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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيكة كاستيلا اليابانية في البيت

طريقة عمل كيكة كاستيلا اليابانية
طريقة عمل كيكة كاستيلا اليابانية
هاجر هانئ

 كيكة كاستيلا اليابانية من الحلويات الشهيرة و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الكافيهات.

إليك طريقة عمل كيكة كاستيلا اليابانية الشهيرة، وهي كيكة هشة وطرية، تتميز بنكهتها الرائعة وقوامها الفاخر:

المقادير
 4 بيضات كبيرة
 120 جرام سكر
 90 جرام دقيق (يفضل أن يكون دقيق كيك أو دقيق منخفض البروتين)
  60 مل حليب
 60 جرام زبدة مذابة
 1 ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير 
-سخني الفرن إلى 170 درجة مئوية.
-جهزي قالب كيك مستطيل (يفضل مقاس 20×20 سم أو 20×25 سم) وغطّيه بورق الزبدة.
 -في وعاء صغير، سخني الحليب والزبدة معًا على نار هادئة حتى تذوب الزبدة، ثم اتركيهم جانبًا ليبردوا قليلاً.
-في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر باستخدام الخفاق الكهربائي على سرعة عالية لمدة 5-7 دقائق حتى يصبح الخليط فاتحًا وهشًا.
-أضيفي الفانيليا واخفقي مرة أخرى.
-في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الملح.
-أضيفي الدقيق إلى مزيج البيض والسكر بشكل تدريجي، واخلطي باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا بلطف حتى يمتزج الخليط.
-أضيفي خليط الحليب والزبدة المذاب إلى الخليط الجاف بالتدريج، واخلطي بلطف حتى يصبح المزيج ناعمًا.
-صبي الخليط في القالب المعد، ثم اضربي القالب برفق على سطح الطاولة للتخلص من فقاعات الهواء.
- اخبزي الكيك في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا وتخرج عود خشبي من المنتصف نظيفًا.
-بعد الخبز، اتركي الكيكة تبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم أخرجيها على رف سلكي لتبرد تمامًا.

ملاحظات:
- يمكنك إضافة القليل من العسل على سطح الكيك بعد الخبز لإعطائه طعمًا غنيًا.
  - الكيكة ستكون أكثر طراوة إذا تركتها لليوم التالي.

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