طريقة عمل كيكة كاستيلا اليابانية في البيت

كيكة كاستيلا اليابانية من الحلويات الشهيرة و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الكافيهات.

إليك طريقة عمل كيكة كاستيلا اليابانية الشهيرة، وهي كيكة هشة وطرية، تتميز بنكهتها الرائعة وقوامها الفاخر:

المقادير

4 بيضات كبيرة

120 جرام سكر

90 جرام دقيق (يفضل أن يكون دقيق كيك أو دقيق منخفض البروتين)

60 مل حليب

60 جرام زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير

-سخني الفرن إلى 170 درجة مئوية.

-جهزي قالب كيك مستطيل (يفضل مقاس 20×20 سم أو 20×25 سم) وغطّيه بورق الزبدة.

-في وعاء صغير، سخني الحليب والزبدة معًا على نار هادئة حتى تذوب الزبدة، ثم اتركيهم جانبًا ليبردوا قليلاً.

-في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر باستخدام الخفاق الكهربائي على سرعة عالية لمدة 5-7 دقائق حتى يصبح الخليط فاتحًا وهشًا.

-أضيفي الفانيليا واخفقي مرة أخرى.

-في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الملح.

-أضيفي الدقيق إلى مزيج البيض والسكر بشكل تدريجي، واخلطي باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا بلطف حتى يمتزج الخليط.

-أضيفي خليط الحليب والزبدة المذاب إلى الخليط الجاف بالتدريج، واخلطي بلطف حتى يصبح المزيج ناعمًا.

-صبي الخليط في القالب المعد، ثم اضربي القالب برفق على سطح الطاولة للتخلص من فقاعات الهواء.

- اخبزي الكيك في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا وتخرج عود خشبي من المنتصف نظيفًا.

-بعد الخبز، اتركي الكيكة تبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم أخرجيها على رف سلكي لتبرد تمامًا.

ملاحظات:

- يمكنك إضافة القليل من العسل على سطح الكيك بعد الخبز لإعطائه طعمًا غنيًا.

- الكيكة ستكون أكثر طراوة إذا تركتها لليوم التالي.