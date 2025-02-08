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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قصر ثقافة الصالحية الجديدة يقدم أولى فعاليات مهرجان أهالينا على المسرح المتنقل

مهرجان أهالينا
مهرجان أهالينا
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيراً إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لاقليم شرق الدلتا الثقافي و مدير عام فرع ثقافة الشرقية أنه تم تقديم فعاليات مهرجان أهالينا بمدينة الصالحية الجديدة على المسرح المتنقل التابع لقصر ثقافة الصالحية الجديدة ،وذلك بحضور كلا من المهندس سامى عبد النبي رئيس جمعية المستثمرين بالصالحية الجديدة ورئيس مجلس أمناء المدينة، ومحمد دهروس مدير عام إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، والمهندس على عبدالله مدير عام التنمية بجهاز المدينة، وسعيد أنور مدير أمن الجهاز بالمدينة، وعبد المنعم عيسي وكيل فرع ثقافة الشرقية، ومحمد شرويدة المدير المالى لجامعة الصالحية الجديدة، ووفاء لبيب مدير إدارة مكتب مدير عام فرع ثقافة الشرقية،وسعاد سمير مدير قصر ثقافة الصالحية الجديدة، والفنان التشكيلى محمد محسوب ، والشاعر عماد بخيت.

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى أنه بدأت الفعاليات بعرض لفرقة الأراجوز الفنانة تريزا فريد والفنانة زينب عطية وإقامة ورشة فنية لعمل أشغال يدوية من ورق الكانسون والجوخ للفنان جاب الله السيد محمدي، ثم أمسية شعريه للشاعر جلال السمان قصيدة عجزت ياأبويا والشاعر على السمان قصيدة عن الأب ثم فقرة لإكتشاف المواهب ابتهالات دينية للأستاذ عبدالصادق النفراوى وأنشودة ياآمنه بشراكى للطالبة شهد رمزى محمد ثم عرض فنى لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسنى وتضمنت الفعاليات أنشطة ثقافية وفنية منها ورشة فنية لتعليم الرسم والبورتريه للفنان التشكيلي محمد محسوب، ثم محاضرة توعوية فى إطار المشروع الذي أطلقه فرع ثقافة الشرقية "الثقافة تستطيع "وهى محاضرة بعنوان الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل للدكتورة نجلاء فتحى رئيس قسم الثقافة الصحية بالإدارة الصحية بالصالحية الجديدة عرفت فيها الصحة الإنجابية.

 وكذلك الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة للطب، كما أوضحت عناصر الصحة الإنجابية كالمشورة والتثقيف ونشر الوعي لكافة أفراد المجتمع ومن ضمنها الإهتمام بصحة المراهقين والشباب، الاستشارة والفحص الطبي قبل الزواج، الكشف المبكر للأمراض بعمل الفحوصات الدورية للمرأة والرجل للأمراض ذات العلاقة بالإنجاب كالسرطانات التي قد تصيب المرأة.

وكان الختام في اليوم الأول لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف حيث قدمت الفرقة رقصات فلكلورية منها العصا والتحميلة، والحصان الشرقاوى والفرح والحوايا.

وفى اليوم الثانى قدمت فرقة بلبيس للموسيقى العربية عروضها الغنائية بقيادة المايسترو محمود هنداوى،بالإضافة إلى تقديم  ورشة فنية للأطفال، وعرض أراجوز ناقش فيه قضية تنظيم الأسرة وتحديد النسل، كما قدم الدكتور جمال أحمد مسؤول الإعلام بإدارة الصحة بالصالحية الجديدة محاضرة توعوية بعنوان أهداف تنظيم الأسرة المحافظة على صحة الأم الجسدية والنفسية وإبعادها عن مخاطر الولادات المتقاربة والمتلاحقة وما ينتج عن ذلك من مضاعفات قد تودي بحياتها والحفاظ على صحة الطفل لينال العناية الضرورية اللازمة من الأبوين وتجنب الإنشغال بغيره حتى يأخذ كل طفل حقه من الرعاية الكافية والمطلوبة.

الشرقية قصر الثقافة بالشرقية

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