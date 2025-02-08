جامعة كفر الشيخ تشهد حفل ختام المهرجان الرياضي للأسر الطلابية | صور

شهدت جامعة كفر الشيخ، حفل ختام فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، وذلك تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة المشاركين من مختلف الجامعات المصرية.

بدأت فعاليات حفل ختام المهرجان بطابور العرض من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية ، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسط الأغاني الوطنية التي أضفت على الحفل أجواءً من البهجة والسعادة.

وخلال كلمته، رحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بالحضور من مختلف الجامعات المصرية متمنياً للجميع دوام التوفيق، مؤكداً أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصا في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا.

وأشار إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تقديم سبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يساهم في دعم قدرات الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في النشاط الرياضي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وفى نهاية كلمته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اننا جميعاً نقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر، وأننا جميعا يد واحدة ضد أي خطر يهدد أمن واستقرار البلاد ومستعدون دوما لتقديم كل ما نملك فداء لوطننا الغالي.

وفي سياق متصل، رحب الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالحضور من مختلف الجامعات المصرية، مؤكداً أن المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية بالجامعات المصرية، يُعد الانطلاقة الأولى لاستعدادات بداية النشاط الرياضى للعام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الطلابية بصفة عامة والرياضية منها بصفة خاصة.