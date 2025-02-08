الزمالك يرفع اسم حمزة المثلوثي من قائمة الزمالك لقيد صفقة جديدة

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، عن تصرف عاجل من إدارة نادي الزمالك بشأن اللاعب التونسي حمزة المثلوثي بعد تعرضه لإصابة الصليبي وغيابه لفترة طويلة.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: "الزمالك يرفع اسم حمزة المثلوثي من قائمة الفريق لقيد الجفالي".

حمزة المثلوثي يصل إلي القاهرة بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي



وصل إلى القاهرة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادماً من ألمانيا ، بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للأبيض.

وخضع حمزة المثلوثي لجراحة ناجحة في الركبة يوم الثلاثاء الماضي بأحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة بواسطة المنظار الجراحي.

ومن المقرر أن يبدأ المثلوثي برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة المقبلة.