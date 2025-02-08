غصب عني .. منة فضالي تكشف سبب غيابها عن حفل زفاف شقيقها

أعربت الفنانة منة فضالي عن حزنها الشديد بسبب غيابها عن حفل زفاف شقيقها مؤكدة ان غيابها جاء بسبب انشغالها بالتصوير .

ونشرت منة فضالي صورة لشقيقها وزوجته من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وكتبت معلقة: “اخويا الصغير اتجوز وللأسف معرفتش احضر الفرح بسبب الشغل والتصوير .. كان نفسي اكون جنبك بس غصب عني"

واختتمت، معلقة: "مبروك يا حبيب قلب اختك وربنا يسعدك ويبعد عنك العين واشوفك احسن حد فى الدنيا”.

منة فضالي تشارك بمسلسل سيد الناس فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

وتشارك منة فضالي فى الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل “سيد الناس”.

ومسلسل سيد الناس، بطولة “عمرو سعد، والهام شاهين، أحمد زاهر ، خالد الصاوى ، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، ملك أحمد زاهر ، رنا رئيس ، وريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، سلوى عثمان ، طارق النهرى ، مدحت تيخا وتأليف ورشة قلم ، وإخراج محمد سامي”.

منة فضالي تتعرض لوعكة صحية

وكشفت الفنانة منة فضالي خلال الأيام الماضية عن تعرضها لوعكة صحية شديدة،مشيرة انها تعاني من ارتفاع في درجة حرارتها ومن "الكحة" وتشعر بعدم التحسن مع العلاج.

وكتبت منة فضالي في منشور عبر حسابها الرسمي علي فيس بوك: "بموت حرارتي 39، أخدت كل الأدويه مفيش فايدة وكحة جامدة جدًا.