قفزة غير مسبوقة في أسعار البن عالميًا.. بكام الكيلو في مصر؟

شهدت أسعار البن في الأسواق المصرية والعالمية ارتفاعًا غير مسبوقًا في الفترة الأخيرة، حيث كشف حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، عن بلوغ الأسعار مستويات تاريخية لم تشهدها الأسواق منذ 47 عامًا.

أسباب ارتفاع أسعار البن عالميًا ومحليًا

أوضح فوزي أن الزيادة الحادة في أسعار البن تعود إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها التقلبات المناخية في الدول المنتجة للبن، مثل البرازيل وفيتنام، حيث أسفرت التقلبات عن انخفاض الإنتاج بنسبة 20% في كلا البلدين، وهما من أكبر منتجي البن في العالم كما أن تأخر سقوط الأمطار كان له دور في تراجع المحصول، ما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وأشار فوزي إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع الأسعار، مثل القرارات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي أدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد.

وساهمت الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن الدولي في تضاعف أسعار البن بنسبة 100% بين عامي 2024 و2025.

ارتفاعات متوقعة في الأسعار

وتوقع رئيس شعبة البن استمرار الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار صعود مؤشر بورصة البن العالمية.

أسعار البن في مصر

في السوق المحلي، بلغ سعر كيلو البن السادة 560 جنيهًا، بينما وصل سعر البن المحوج إلى 680 جنيهًا، وهو ما يعزى إلى الزيادة في سعر الحبهان، الذي سجل ارتفاعًا وصل إلى 2000 جنيه للكيلو.

أسعار البن في الأسواق العالمية

على المستوى العالمي، شهدت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال بنيويورك ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.1%، ليصل سعر الرطل إلى 3.7225 دولار، ما يعكس زيادة تتجاوز 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت أسعار قهوة روبوستا بنسبة 2.2%، لتصل إلى 5734 دولارًا للطن المتري، وهو أعلى مستوى تاريخي لها، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 5711 دولارًا في نهاية تعاملات الجمعة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن بورصة إنتركونتيننتال، ارتفعت أسعار القهوة العالمية، التي تشمل كل من قهوتي أرابيكا وروبوستا، بنحو 94% على أساس سنوي، وبنسبة 17.7% خلال الشهر الأخير فقط.

تداعيات ارتفاع الأسعار على السوق المصري

ومع استمرار الارتفاعات العالمية في أسعار البن، يواجه السوق المصري تحديات كبيرة، حيث يُتوقع أن يتأثر استهلاك القهوة اليومي لدى المواطنين، خصوصًا في ظل زيادة تكاليف الاستيراد وما يترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.