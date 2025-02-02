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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر.. الإفراط في تناول القهوة يصيب بمرض خطير

القهوة
القهوة
نهى هجرس
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القهوة هي مشروب شعبي معروف بنكهته القوية وسعراته الحرارية القليلة وقدرته على توفير دفعة فورية من الطاقة، كما إنها واحدة من المشروبات المفضلة لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، على الرغم من أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية، مثل تحسين التركيز، والتمثيل الغذائي، ومضادات الأكسدة، فمن المهم أن تكون على دراية بآثارها الجانبية المحتملة.

أضرار الإفراط في تناول القهوة

تجنب القهوة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي الطبيعة الحمضية للقهوة السوداء قد تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وتسبب مشاكل في الهضم، شربها على معدة فارغة قد يسبب ارتجاع الحمض أو حرقة المعدة أو عسر الهضم.

القهوة قد تؤثر على دورة النوم

أحد المكونات الرئيسية للقهوة هو الكافيين، وهو منبه يمكن أن يتداخل مع أنماط النوم إذا تم تناوله في وقت متأخر من اليوم، قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى الأرق أو اضطراب دورة النوم.

القهوة قد تسبب القلق

تحتوي القهوة على منبهات ناتجة عن محتواها من الكافيين، والتي يمكن أن تسبب إفراز الأدرينالين الذي يجعل الناس يشعرون باليقظة والنشاط، ومع ذلك، قد تسبب الجرعات العالية قلقًا شديدًا وأرقًا وحتى نوبة هلع لدى بعض الأشخاص، يجب على أولئك الذين يعانون من اضطرابات القلق الحالية تجنب القهوة السوداء.

القهوة قد تؤثر على صحة العظام

يرتبط الإفراط في تناول القهوة السوداء بانخفاض امتصاص الكالسيوم، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض كثافة العظام بمرور الوقت ويساهم في الإصابة بهشاشة العظام، وخاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث أو النساء اللاتي يستبدلن المشروبات التي تحتوي على الكالسيوم بالقهوة السوداء.

القلق القهوة ارتجاع الحمض اضرار الإفراط في تناول القهوة

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