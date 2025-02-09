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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية للمدارس.. اليوم

تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الالكترونية
تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الالكترونية
ياسمين بدوي

تبدأ اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025 ، إجراءات تسليم الطلاب استمارة الثانوية العامة 2025 الالكترونية للمدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية للمدارس يوم الخميس 27 فبراير 2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يجب التأكد من أن استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية موضحا بها المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها للنظامين الجديد أو القديم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات مراجعة استمارة الثانوية العامة 2025، لتوضيح جميع الأمور لطلاب الثانوية العامة كما يلي:

  •  يقوم الطالب بتسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية بجميع مشتملاتها، والتي تمت طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2024 / 2025 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونيا وتسليم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب و3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتحتم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.
  • ويلتزم الطالب و ولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات استمارة الثانوية العامة 2025 والخاص بعدم حيازة المحمول او أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد مراجعتها.
  •  يقوم المرشد التعليمي بكل مدرسة بمراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي: الشعبة، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والديانة، والمواد المترجمة، ومواد الرسوب للطلاب الراسبين.
  • يسجل طلاب مدارس اللغات في استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى.
  •  يتم سداد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب راسب مقيد على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات.
  • تتأكد أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف 150 د امتحانات الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية.

رابط استمارة الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2025، على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن الآن الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2025 من خلال الضغط على:

  https://moe-register.emis.gov.eg/  

التربية والتعليم الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 استمارة الثانوية العامة 2025

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