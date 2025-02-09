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أبو العينين: لا تهجير للشعب الفلسطيني وموقف الرئيس السيسي تاريخي.. وأحمد موسى: قمة عربية طارئة بالقاهرة في 27 فبراير| أخبار التوك شو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: لا تهجير للشعب الفلسطيني وموقف الرئيس السيسي تاريخي.. وأحمد موسى: قمة عربية طارئة بالقاهرة في 27 فبراير| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

العليا للحج: لم تصلنا أي قرارات بوقف التطعيمات لأداء العمرة
أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن قرار إلغاء اشتراطات الحمى الشوكية حقيقي ولكن لم يصل للجنة الحج والعمرة قرار رسمي، إلا أنه تم التحقق من الأمر من خلال الطيران المدني السعودي بإيقاف العمل بالقرار الصادر في 7 يناير الماضي بشأن إجراء الحج والعمرة أو زيارة السعودية بشكل عام.


خبر سار يهم المصريين بشأن حقل ظهر.. أحمد موسى: هيوفر 1.5 مليار دولار
علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000"، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.


أبو العينين: لا تهجير للشعب الفلسطيني .. وموقف الرئيس السيسي تاريخي
عرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بحضور عدد كبير من الوزراء على رأسهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.


كامل الوزير: مطار جديد في رأس الحكمة.. وتنمية 100 مليون متر ببرج العرب الجديدة
عرض الإعلامي أحمد موسى،  كلمة الفريق كامل الوزير  نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية  في فعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي بحضور عدد كبير من الوزراء.


القومي للأجور يفجر مفاجأة عن نسبة زيادة المرتبات .. فيديو
قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور٫ إن عدد العاملين في جمهورية مصر العربية 31 مليونا منهم 4 ونصف مليون بالقطاع الحكومي و600 ألف بقطاع الأعمال والباقي بالقطاع الخاص.


أحمد موسى: مصر تقود معركة دبلوماسية بمنتهى الحكمة والصبر
أكد الإعلامي أحمد موسى، ان قطاع غزة سيظل فلسطيني وسيظل الشعب الفلسطيني متواجد على أرضه.


قيادي بـ حماس عن التعامل مع المحتجزين: هذه أخلاقنا بينما أسرانا في المستشفيات
تحدث وليد الكيلاني٫ القيادي في حركة حماس٫ عن تعامل المقاومة مع المحتجزين، قائلا: “هذه أخلاقيات المقاومة أمام العالم.. والأسرى الفلسطينيين الآن هم فى المستشفيات”.


رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: مشهد تسليم أسرانا شعور إسرائيلي بالفشل
قال قدورة فارس٫ رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين٫ إن مشهد تسليم أسرانا دليل على شن إسرائيل حربًا انتقامية ضدهم وشعور بالفشل.


اللي إحنا فيه أخطر من نكبة 48.. أحمد موسى: قمة عربية طارئة بالقاهرة في 27 فبراير
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تتحرك في ملف في غاية الأهمية وهو دعم القضية الفلسطينية.

أحمد موسى أبو العينين اخبار التوك شو غزة موسى

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