«أمنا الغولة» غيرتني.. سيد رجب: كنت «سيد المقهور» حتى أثبت أنني قادر على أداء أي دور

تحدّث الفنان سيد رجب عن فكرة أن ملامح الوجه قد تفرض على الممثل تقديم أدوار محددة، مؤكدًا أنه واجه هذه الفكرة في بداياته الفنية.

وخلال لقائه في برنامج “ضيفي مع” الذي يقدمه معتز الدمرداش، قال رجب: “زمان في أوائل الثمانينيات كنت في فرقة مسرح، وكانوا بيسموني "سيد المقهور"، أي دور فلاح، غلبان، شحات، كانوا بيدوهولي، وده كان بيضايقني جدًا، لأني كنت شايف نفسي ممثل قادر على تقديم أي دور، لكنهم كانوا بيحبسوني في نوعية واحدة من الشخصيات.”

وأضاف: “لغاية ما جات سنة 1983، والأستاذة منحة البطراوي كانت بتعمل مسرحية "أمنا الغولة"، وكانت عايزة ممثل راجل يقدم الدور عشان يبرز مدى شرها، وقتها كنت في التدريبات، وكنت مُصر على إني أعمل الدور، علشان أثبت إن التمثيل مش مجرد شكل أو نمط، وبعد مجهود كبير أخدت الدور، ونجح، والناس انبسطت، ومن ساعتها مبقتش "سيد المقهور"، وأصبحت قادرًا على تقديم أي شخصية.”

وأكد سيد رجب على أهمية تنوع الأدوار بالنسبة لأي ممثل، قائلاً: “الممثل يجب أن ينوع في أدواره حتى لا يتحول إلى نمط معين، لأنه في النهاية يمتلك كل المشاعر بداخله، من الخير والشر، إلى القوة والضعف.”

يُذكر أن سيد رجب يشارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل “الغاوي”، الذي يضم نخبة من النجوم، بينهم أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، تامر شلتوت، كزبرة، ولاء الشريف، عبير فاروق، ويارا المليجي.