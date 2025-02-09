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جثمان الأمير الراحل كريم أغاخان يصل مطار أسوان قادمًا من لشبونة استعدادًا لمراسم الدفن.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جثمان الأمير الراحل كريم أغاخان يصل مطار أسوان قادمًا من لشبونة استعدادًا لمراسم الدفن.. صور

لحظة وصول الجثمان
لحظة وصول الجثمان
نورهان خفاجي

وجَّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بتقديم كافة التسهيلات لاستقبال جثمان الأمير الراحل كريم الحسيني آغاخان الرابع، حيث قامت إدارة مطار أسوان الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن الاستقبال والتنظيم خلال مراحل الوصول والمغادرة للوفود المشاركة في مراسم تشييع الجنازة.

حيث وصلت الطائرة الخاصة التابعة لشركة "جلوبل جيت"، القادمة من العاصمة البرتغالية لشبونة، إلى مطار أسوان الدولي مساء يوم السبت 8 فبراير ، وعلى متنها 80 راكبًا من أسرة آغاخان وأعضاء الطائفة الإسماعيلية للمشاركة في المراسم. وكان في استقبالهم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء طيار أحمد الباز مدير مطار أسوان الدولي، والدكتورة حنان الجندي المدير التنفيذي لمؤسسة أم حبيبة، بالإضافة إلى فريق العلاقات العامة بالمطار الذي تولى تقديم كافة التسهيلات اللوجستية وفتح صالة كبار الزوار  لاستقبال أسرته والوفود المشاركة.

وقد وصلت الطائرة الخاصة الثانية التي تقل جثمان الأمير الراحل بمطار أسوان الدولي فى تمام الساعة الثانية عشرة صباح اليوم وعلى متنها عدد من أفراد العائلة والطائفة الإسماعيلية، استعدادًا لإتمام إجراءات نقله إلى مقابر عائلة آغاخان بأسوان.

وقد تولت فرق العلاقات العامة بالمطار التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات، بما يضمن انسيابية وصول الوفود وإتمام المراسم وفقًا للترتيبات الرسمية المقررة لها .

ومن المقرر أن تتم مراسم الدفن في محافظة أسوان، حيث سيوارى الثرى في الضريح العائلي الذي يضم رفات والده، آغاخان الثالث (السلطان محمد شاه)، الذي تُوفي عام 1957، إلى جانب زوجته البيجوم أم حبيبة، التي توفيت عام 2000.

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وزير الطيران مطار أسوان آغاخان الأمير الراحل كريم الحسيني

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