قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول محافظة تطبقه.. كل ما تريد معرفته عن نظام ميكنة الخدمات الصحية بالقاهرة
هل وقع رمضان صبحي رسميا للزمالك؟.. شوبير يحسم الجدل
نتنياهو: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية والسلام لن يأتي إلا بالقوة
الخارجية العراقية: ندين ونستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية
متحدث الوزراء: نجحنا في الاتفاق مع شركاء أجانب لاستعادة حفر آبار البترول
خالد عبدالغفار: إنفاق 180 مليار جنيه على تطوير القطاع الصحي في عام واحد
مدبولي: توفير الخدمات الصحية حق أساسي لكل مواطن
الوزراء: نستهدف تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة تليق بالمواطن
233 مليونا مقابل 80.. القيمة المادية لصفقات الأهلي والزمالك
وزير الكهرباء: إضافة 22815 ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح حتى عام 2030
الطالب وأهله هيتحاسبوا |التعليم تحذر من الغياب في المدارس وتعاقب المخالفين
مدبولي: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تحول جوهري في الرعاية الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: تخطيط مزارع الزيتون واختيار الأصناف المتناسبة مع بيئة سيناء

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة البرنامج التدريبي الخاص بتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين في مشروعات التنمية الزراعية بسيناء، والذي ينظمه المركز من خلال شعبه المختلفة لدعم التجمعات الزراعية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق التنمية الزراعية في مناطق الاستصلاح المختلفة، وتنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف العمل الميداني وتوفير الخدمات التنموية للمزارعين في سيناء .


وأوضح شوقي أن المركز يواصل تنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات المزارعين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية تشمل موضوعات مثل الإنتاج النباتي، مكافحة الآفات، تجهيز الأراضي للزراعة، واختيار المحاصيل المناسبة.


كما تضمن البرنامج التدريبي محاور مهمة مثل تجهيز الأرض للزراعة واختيار المحاصيل المناسبة، بالإضافة إلى المكافحة المتكاملة للآفات. وقدم الدكتور محمد رائف، أستاذ الإنتاج النباتي، للمزارعين إرشادات حول كيفية الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وأهمية استثمارها في زراعة المحاصيل، مع تسليط الضوء على كيفية تحميل محاصيل الخضر على محاصيل الفاكهة وفقًا للإمكانات المتاحة.


من جانب آخر، أكد الدكتور أحمد محروس أستاذ الفاكهة أهمية تخطيط مزارع الزيتون واختيار الأصناف المتناسبة مع بيئة سيناء، وكذلك التوصيات المتعلقة بالتسميد في توقيتات مناسبة. 

كما أشار الدكتور عصام علي أستاذ مكافحة الآفات إلى أهمية تطبيق برامج المكافحة الحيوية في المناطق الصحراوية، مع التركيز على الوقاية من الآفات التي تصيب المحاصيل مثل الزيتون.


وأشاد الدكتور حسام شوقي بحرص المزارعين في سيناء على الاستفادة من هذه الدورات التدريبية العملية، مؤكدًا أنها تساهم في تحقيق رؤية وزارة الزراعة لبناء مجتمع زراعي قادر على مواجهة التحديات باستخدام نظم مزرعية حديثة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الزراعة الزراعة مزارعي سيناء التنمية الزراعية مركز بحوث الصحراء أسأل واستشير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغا خان تمهيدا لمراسم الجنازة الرسمية

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغاخان استعدادًا لمراسم الجنازة الرسمية.. صور

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 9-2-2025

الدراسة في رمضان

مواعيد الدراسة في رمضان 2025 .. توضيح عاجل بشأنها الآن

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي

زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب منطقة البحر الكاريبي.. وتحذيرات من تسونامي

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك

طقس اليوم

طقس اليوم الأحد | أمطار تضرب القاهرة وشديد البرودة صباحًا ومساء.. واحذروا الشبورة

سقوط امطار

سقوط امطار وبردوة شديدة.. الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

علي جمعة

كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح الخطوات

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: التراث ميراث فكري .. والاجتهاد ضرورة لمواكبة العصر

القرآن الكريم

شوقي علام: العلاقة بين القرآن وسنة النبي تكاملية

بالصور

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمعاهد الشرقية الأزهرية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

تؤثر على الأعصاب.. مخاطر الطهي في الأواني الألومنيوم

الاواني الالومنيوم
الاواني الالومنيوم
الاواني الالومنيوم

تتحول لمادة سامة.. تخزين السبانخ يصيبك بمخاطر صحية

السبانخ
السبانخ
السبانخ

زي الجاهز.. طريقة عمل مناقيش الزعتر

مناقيش
مناقيش
مناقيش

فيديو

أماندا رادلجاك

ممثلة دنماركية: لا نريد أن تُنفق ضرائبنا على قصف الأطفال في غزة

برنامج رامز جلال

مذيعة مشهورة هتوقع الضيوف.. رامز جلاليستعين بـ إعلامية في رمضان 2025

نجوى كرم

شاهد.. لحظة سقوط نجوى كرم على المسرح خلال وصلة رقص في هولندا

ايمان عبد اللطيف

بشرى سارة .. ما موعد صرف مرتبات فبراير ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد