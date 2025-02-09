سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 فبراير 2025 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.39 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.35 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.35 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.37 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.37 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

13.06 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.32 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.34 جنيه للشراء.

13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

12.95 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.